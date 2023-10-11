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Джоггери і светр оверсайз: Мадонну у зручному образі помітили в Англії

11 жовтня 2023 12:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Джоггери і светр оверсайз: Мадонну у зручному образі помітили в Англії
Мадонна. Фото: SplashNews
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Мадонну застали папараці, коли вона залишала готель у Манчестері у Англії і, судячи з виразу обличчя, була у гарному настрої. Зірка прямувала на репетицію свого концерту у Лондоні, який має відбутися 14 жовтня, і обрала стильний, комфортний образ. 

Про це пише Daily Mail

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65-річна Мадонна приїхала в Англію у рамках свого туру Європою. Там за нею скрізь стежать папарацці, тому зірка виходить виключно зі своєю охороною. 

 

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Мадонна з охороною. Фото: Aaron Parfitt

Останній раз Мадонну побачили, коли вона прямувала на репетицію свого великого концерту. Поп-діва обрала для виходу стильний і дуже зручний образ — джоггери, светр-оверсайз з візерунком і мунбутс — масивні чоботи. Все, що зараз у моді!

 

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Мадонна. Фото: SplashNews

Образ доповнила двома косичками, темними окулярами і чорним манікюром. У такому "луці" зірка мала набагато молодший вигляд. 

 

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Мадонна з охороною. Фото: Aaron Parfitt

Через хворобу зірка скасовувала частину туру влітку, та зараз вона має дуже здоровий та енергічний вигляд.

Нагадаємо, фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

Також ми писали, що Мадонна у корсеті приголомшила ідеальним обличчям.  

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