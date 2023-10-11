Джоггери і светр оверсайз: Мадонну у зручному образі помітили в Англії

Мадонна. Фото: SplashNews

Мадонну застали папараці, коли вона залишала готель у Манчестері у Англії і, судячи з виразу обличчя, була у гарному настрої. Зірка прямувала на репетицію свого концерту у Лондоні, який має відбутися 14 жовтня, і обрала стильний, комфортний образ.

Про це пише Daily Mail.

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65-річна Мадонна приїхала в Англію у рамках свого туру Європою. Там за нею скрізь стежать папарацці, тому зірка виходить виключно зі своєю охороною.

Мадонна з охороною. Фото: Aaron Parfitt

Останній раз Мадонну побачили, коли вона прямувала на репетицію свого великого концерту. Поп-діва обрала для виходу стильний і дуже зручний образ — джоггери, светр-оверсайз з візерунком і мунбутс — масивні чоботи. Все, що зараз у моді!

Мадонна. Фото: SplashNews

Образ доповнила двома косичками, темними окулярами і чорним манікюром. У такому "луці" зірка мала набагато молодший вигляд.

Мадонна з охороною. Фото: Aaron Parfitt

Через хворобу зірка скасовувала частину туру влітку, та зараз вона має дуже здоровий та енергічний вигляд.

Нагадаємо, фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

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