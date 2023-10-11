Джоггеры и свитер оверсайз: Мадонну в удобном образе заметили в Англии
Мадонну застали папарацци, когда она покидала отель в Манчестере в Англии и, судя по выражению лица, была в хорошем настроении. Звезда шла на репетицию своего концерта в Лондоне, который должен состояться 14 октября, и выбрала стильный, комфортный образ.
Об этом пишет Daily Mail.
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65-летняя Мадонна приехала в Англию в рамках своего тура по Европе. Там за ней везде следят папарацци, потому звезда выходит исключительно со своей охраной.
Последний раз Мадонну увидели, когда она шла на репетицию своего большого концерта. Поп-дива выбрала для выхода стильный и очень удобный образ – джоггеры, свитер-оверсайз с узором и мунбутс – массивные сапоги. Все, что сейчас в моде!
Образ дополнила двумя косичками, темными очками и черным маникюром. В таком "луке" звезда выглядела гораздо младше своего возраста.
Из-за болезни звезда отменяла часть тура летом, и сейчас она выглядит очень здоровой и энергичной.
Напомним, специалист рассказал, сколько операций по изменению внешности совершила Мадонна.
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