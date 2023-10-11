Джоггеры и свитер оверсайз: Мадонну в удобном образе заметили в Англии

Мадонна. Фото: SplashNews

Мадонну застали папарацци, когда она покидала отель в Манчестере в Англии и, судя по выражению лица, была в хорошем настроении. Звезда шла на репетицию своего концерта в Лондоне, который должен состояться 14 октября, и выбрала стильный, комфортный образ.

Об этом пишет Daily Mail.

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65-летняя Мадонна приехала в Англию в рамках своего тура по Европе. Там за ней везде следят папарацци, потому звезда выходит исключительно со своей охраной.

Мадонна с охраной. Фото: Aaron Parfitt

Последний раз Мадонну увидели, когда она шла на репетицию своего большого концерта. Поп-дива выбрала для выхода стильный и очень удобный образ – джоггеры, свитер-оверсайз с узором и мунбутс – массивные сапоги. Все, что сейчас в моде!

Мадонна. Фото: SplashNews

Образ дополнила двумя косичками, темными очками и черным маникюром. В таком "луке" звезда выглядела гораздо младше своего возраста.

Мадонна с охраной. Фото: Aaron Parfitt

Из-за болезни звезда отменяла часть тура летом, и сейчас она выглядит очень здоровой и энергичной.

Напомним, специалист рассказал, сколько операций по изменению внешности совершила Мадонна.

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