Пластики на мільйони: фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Нью-йоркський пластичний хірург описав низку косметичних змін, які Мадонна робила протягом багатьох років — після того, як шанувальники висловили занепокоєння щодо її здоров’я. Фотографії 65-річної зірки знову з’явилися в соціальних мережах на вихідних, на яких вона виглядала невпізнанною.

Про це пише Daily Mail.

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Незважаючи на багаторічні припущення, Мадонна лише нещодавно зізналася, що робила пластичну операцію, але вона не розкрила, які це були процедури та як часто вона лягала під ніж. Сертифікований хірург Баррі Вайнтрауб, який переглядав фото Мадонни "до" та "після", сказав, що побачив сліди принаймні 12 косметичних процедур на обличчі, які, за його оцінками, коштували "кілька шестизначних сум".

Співачка Мадонна. Фото: dailymail.co.uk

Доктор Вайнтрауб сказав, що однією з найбільш очевидних змін стали її щоки, які тепер "надуті" та "набагато повніші", ймовірно, через багаторазові ін’єкції філерів, під час яких під шкіру вводять гелеподібні речовини. Він зазначив, що Мадонна також втратила свої характерні ямочки, ймовірно, через це. Фахівець Вайнтрауб сказав, що вона явно підтягнула брови — на що вказує її "незвичайно високе" чоло та вищі за звичайні брови.

"Ви бачите більш плоску пряму лінію, яка вказує на те, що перед лінією росту волосся може бути розріз для підтягування шкіри. Її брови також вище, ніж положення її брів у 1986 році, тобто відстань між її віями та бровами набагато вища, ніж наша. Ви бачите набагато більше об'єму у верхній третині її обличчя", — сказав Вайнтрауб.

Співачка Мадонна. Фото: Соціальні мережі

Підтяжку брів зазвичай роблять, роблячи надріз уздовж шкіри голови, а потім також відтягуючи шкіру назад, щоб видалити зморшки та в’ялість.

Він також сказав, що її повікам надали молодшого вигляду та усунули зморшки.

"Коли вам виповнюється 60, часто з’являються набряки на нижніх повіках і надлишки шкіри на верхніх повіках. Однак на цих фотографіях ви не бачите жодного з них. Її нижні повіки абсолютно гладкі, що означає, ймовірно, зняту шкіру. Жирові шари також були видалені. Тож ви бачите гладкість і підтягнутість навколо, і це завдяки хірургічному ліфтингу", — говорить лікар.

Він додав, що зірка також, ймовірно, робила ботокс на лобі та навколо очей, оскільки зморшок не було, коли вона рухала обличчям.

Він також зазначив, що характерна родимка Мадонни над її губою виглядає набагато тьмянішою, що може бути просто освітленням на фотографіях або побічним ефектом зміни обличчя. Доктор Вайнтрауб вважає, що вона також робила принаймні одну операцію на носі.

Вказуючи на фото 1986 року, він сказав: "На оригінальному знімку кінчик носа притуплений, а ніздрі не вигнуті. Але тепер ніс більш загострений. І якщо придивитися уважніше, то ліва ніздря теж трохи вища за праву".

Він також сказав, що її набагато повніше обличчя стало результатом повторних ін’єкцій філерів та жиру.

"Її вилиці стали набагато, набагато повнішими, і це вторинне по відношенню до ін’єкцій жиру чи філерів. Ми надто часто бачимо це в нашій сфері, але, на жаль, люди схильні наповнювати обличчя, щоб спробувати розгладити зморшки. У неї також були дві маленькі ямочки з кожного боку, які ви зараз не бачите, тому що вони заповнені жиром. Якщо ви подивіться на її фотографію 1986 року, у неї була носово-губна складка, як у звичайної людини — це складка, що йде від куточка носа до рота. Але на новій фотографії вона абсолютно плоска, а це означає, що у неї не тільки було багато філерів, але й підтяжка обличчя", — коментує фахівець.

Раніше висловлювалися припущення, що її великі щоки пов’язані з імплантами. Але доктор Вайнтрауб відкинув це, сказавши, що якби це було так, контур імплантату було б видно.

Він також сказав, що її губи були "дуже великими", що, ймовірно, також було результатом повторних ін’єкцій жиру або філера.

"Це не звичайні губи, вони зовсім не схожі на ті, що були у неї в 1986-му році, тут філер", — сказав він.

Він сказав, що філер, ймовірно, також був застосований до її лінії щелепи, щоб "вирівняти її" та мінімізувати зморшки — і були ознаки того, що її щелепа була змінена.

Він також сказав про підтяжку шиї, щоб уникнути провисання шкіри навколо шиї. Хірург припустив, що вона також могла зробити операцію з лазерного шліфування шкіри, де лазер використовується для видалення зовнішнього шару шкіри та стимулювання вироблення колагену.

"Секрет чудової косметичної хірургії — виглядати так, ніби вас ніхто не торкався. Ви повинні виглядати природно, і ви повинні зберегти свої анатомічні риси, з якими всі ми народжуємося. Але між 1986 роком і фотографіями Мадонни за останній рік є серйозні відмінності", — коментує хірург.

Більше побоювань викликав її "невпізнанний" вигляд на церемонії "Греммі" цього року. Тоді вона звинуватила коментаторів у "ейджизмі" та "мізогінії", але пізніше зізналася, що зробила пластичну операцію, опублікувавши фотографію з підписом: "Подивіться, яка я мила тепер, коли набряк після операції спав".

Шанувальники почали підозрювати, що Мадонна експериментувала з операціями на обличчі ще в 1990-х роках, коли ходили чутки, що вона пробувала ботокс і робила операцію на носі — це вона так і не підтвердила.

У 2008 році її сфотографували з синцями на обличчі, які, як припустили шанувальники, могли виникнути через операцію на нижніх повіках.

А в 2010-х роках вона розповіла, що є прихильницею доктора Фредеріка Брандта, також відомого як "ботокс-барон", хоча не стверджувала, що має ботокс.

Мадонна готується до свого світового туру Celebration, який було відкладено після того, як вона перенесла небезпечну для життя бактеріальну інфекцію.

Заплановано, що він розпочнеться пізніше цього тижня на O2 Arena у Лондоні, а потім зірка подорожуватиме Європою та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки пластичних операцій зробила Кайлі Дженнер.

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