Мадонна у корсеті приголомшила ідеальним обличчям
Співачка Мадонна вразила новими фото. Зірка показала гламурний образ та натякнула на нові концерти.
Про це співачка написала в Instagram.
Гламурна співачка порадувала прихильників
Зірка виклала кадри з підготовки до свого ювілейного концертного туру. Концерти довелося перенести через її проблеми зі здоров'ям.
"Завантажується...Madonna Celebration Tour", — коментує співачка.
На світлинах, які показала Мадонна, вона позує на репетиції та в гримерці, демонструєчи форми в корсеті та ідеальне обличчя.
Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна поп-ікона завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.
Нагадаємо, Мадонна показала, як святкувала 65-річчя.
Раніше Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.