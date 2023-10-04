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Мадонна у корсеті приголомшила ідеальним обличчям

4 жовтня 2023 12:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна у корсеті приголомшила ідеальним обличчям
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Мадонна вразила новими фото. Зірка показала гламурний образ та натякнула на нові концерти.

Про це співачка написала в Instagram.

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Зірка виклала кадри з підготовки до свого ювілейного концертного туру. Концерти довелося перенести через її проблеми зі здоров'ям.

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Завантажується...Madonna Celebration Tour", — коментує співачка.

На світлинах, які показала Мадонна, вона позує на репетиції та в гримерці, демонструєчи форми в корсеті та ідеальне обличчя.

Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна поп-ікона завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.

Нагадаємо, Мадонна показала, як святкувала 65-річчя.

Раніше Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.

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