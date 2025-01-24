Джолі не номінували на "Оскар" через скандал з Піттом — деталі

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Американська акторка Анджеліна Джолі засмучена, що її не номінували на кінопремію "Оскар-2025". Вона сподівалась, що фільм "Марія" принесе їй успіх.

Про це пише Рage Six.

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Американська акторка сподівалась отримати номінацію на "Оскар" за стрічку "Марія", втім цього не сталося. Інсайдери розповіли, що Анджеліна Джолі "вклала душу" у цю роль та довго вчилася співати, аби знятися в картині від Netflix.

"Анджеліна спустошена. Подивіться на роботу, яку вона робила через фільм. Вона хотіла бути номінованою. Вона відвідала шоу Джиммі Феллона, своє перше вечірнє шоу за більш ніж десять років. Вона навіть відвідала премію Gotham і знялася для всіх цих обкладинок", — розповіли джерела.

Одна з версій причин, чому не номінували Джолі — скандальне розлучення з актором Бредом Піттом. В Голлівуді підтримують ексчоловіка артистки, тому ніхто не хоче виступати проти нього.

У номінацію "Найкраща акторка" на "Оскарі" цьогоріч потрапили:

Майкі Медісон ("Анора"),

Фернанда Торрес ("Я все ще тут"),

Демі Мур ("Субстанція"),

Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес")

та Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка").

Нагадаємо, брат Анджеліни Джолі подав на розлучення. Також акторка масово допомагала рідним під час страшних пожеж у Лос-Анджелесі.