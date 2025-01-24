Джоли не номинировали на "Оскар" из-за скандала с Питтом - детали

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли расстроена, что ее не номинировали на кинопремию "Оскар-2025". Она надеялась, что фильм "Мария" принесет ей успех.

Об этом пишет Раге Six.

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Американская актриса надеялась получить номинацию на "Оскар" за ленту "Мария", впрочем этого не произошло. Инсайдеры рассказали, что Анджелина Джоли вложила душу" в эту роль и долго училась петь, чтобы сняться в картине от Netflix.

"Анджелина опустошена. Посмотрите на работу, которую она делала из-за фильма. Она хотела быть номинированной. Она посетила шоу Джимми Фэллона, свое первое вечернее шоу за более чем десять лет. Она даже посетила премию Gotham и снялась для всех этих обложек", — рассказали источники.

Одна из версий причин, почему не номинировали Джоли — скандальный развод с актером Брэдом Питтом. В Голливуде поддерживают экс-супруга артистки, поэтому никто не хочет выступать против него.

В номинацию "Лучшая актриса" на "Оскаре" в этом году попали:

Майки Мэдисон ("Анора"),

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь"),

Деми Мур ("Субстанция"),

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")

и Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка").

Напомним, брат Анджелины Джоли подал на развод. Также актриса массово помогала родным во время страшных пожаров в Лос-Анджелесе.