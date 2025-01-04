Анджеліна Джолі вперше після розлучення з'явилася на публіці з донькою — фото

Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вперше після офіційного розлучення з актором Бредом Піттом вийшла в світ. Знаменитість з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Палм-Спрінгс.

Про це пише Page Six.

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На церемонії нагородження фестивалю Джолі з'явилася разом зі своєю названою 19-річною донькою Захарою Джолі-Пітт.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою. Фото: Reuters

Для виходу в світ зірка "Чаклунки" обрала вишукану чорну сукню, а також продемонструвала свою нову зачіску. Джолі підстригла волосся та зробила чубчик.

Захара позувала поруч зі своєю зірковою мамою в білій сукні на одне плече та зібраним волоссям.

Анджеліна Джолі з донькою на кінофестивалі. Фото: Reuters

Це був перший вихід Джолі на публіку після досягнення угоди про розлучення з Піттом після восьми років судової тяганини. Після виснажливого розставання колишнє подружжя нарешті починає нове життя одне без одного.

Раніше стало відомо, заради кого Бред Пітт припинив судитися з колишньою дружиною.

Також ми писали, що брат Анджеліни Джолі таємно одружився.