Анджеліна Джолі вперше після розлучення з'явилася на публіці з донькою — фото

Джолі після розлучення з Піттом вийшла в світ з їхньою донькою
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вперше після офіційного розлучення з актором Бредом Піттом вийшла в світ. Знаменитість з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Палм-Спрінгс.
Про це пише Page Six.
Джолі після розлучення із новою зачіскою відвідала кінофестиваль
На церемонії нагородження фестивалю Джолі з'явилася разом зі своєю названою 19-річною донькою Захарою Джолі-Пітт.
Для виходу в світ зірка "Чаклунки" обрала вишукану чорну сукню, а також продемонструвала свою нову зачіску. Джолі підстригла волосся та зробила чубчик.
Захара позувала поруч зі своєю зірковою мамою в білій сукні на одне плече та зібраним волоссям.
Це був перший вихід Джолі на публіку після досягнення угоди про розлучення з Піттом після восьми років судової тяганини. Після виснажливого розставання колишнє подружжя нарешті починає нове життя одне без одного.
Раніше стало відомо, заради кого Бред Пітт припинив судитися з колишньою дружиною.
Також ми писали, що брат Анджеліни Джолі таємно одружився.
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