Анджелина Джоли впервые после развода появилась на публике с дочкой — фото

Джоли после развода с Питтом вышла в свет с их дочкой
Голливудская звезда Анджелина Джоли впервые после официального развода с актером Брэдом Питтом вышла в свет. Знаменитость появилась на красной дорожке кинофестиваля в Палм-Спрингс.
Об этом пишет Page Six.
Джоли после развода с новой прической посетила кинофестиваль
На церемонии награждения фестиваля Джоли появилась вместе со своей приемной 19-летней дочерью Захарой Джоли-Питт.
Для выхода в свет звезда "Колдуньи" выбрала изысканное черное платье, а также продемонстрировала свою новую прическу. Джоли подстригла волосы и сделала челку.
Захара позировала рядом со своей звездной мамой в белом платье на одно плечо и собранными волосами.
Это был первый выход Джоли на публику после достижения соглашения о разводе с Питтом после восьми лет судебной тяжбы. После изнурительного расставания бывшие супруги наконец-то начинают новую жизнь друг без друга.
Ранее стало известно, ради кого Брэд Питт прекратил судиться с бывшей женой.
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