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Джоли после развода с Питтом вышла в свет с их дочкой

4 января 2025 13:00
Мария Покровская - Редактор
Анджелина Джоли впервые после развода появилась на публике с дочкой — фото
Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Голливудская звезда Анджелина Джоли впервые после официального развода с актером Брэдом Питтом вышла в свет. Знаменитость появилась на красной дорожке кинофестиваля в Палм-Спрингс.

Об этом пишет Page Six.

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На церемонии награждения фестиваля Джоли появилась вместе со своей приемной 19-летней дочерью Захарой Джоли-Питт.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Анджелина Джоли с дочерью Захарой. Фото: Reuters

Для выхода в свет звезда "Колдуньи" выбрала изысканное черное платье, а также продемонстрировала свою новую прическу. Джоли подстригла волосы и сделала челку.

Захара позировала рядом со своей звездной мамой в белом платье на одно плечо и собранными волосами.

Анджелина Джоли с дочкой на кинофестивале
Анджелина Джоли с дочкой на кинофестивале. Фото: Reuters

Это был первый выход Джоли на публику после достижения соглашения о разводе с Питтом после восьми лет судебной тяжбы. После изнурительного расставания бывшие супруги наконец-то начинают новую жизнь друг без друга.

Ранее стало известно, ради кого Брэд Питт прекратил судиться с бывшей женой.

Также мы писали, что брат Анджелины Джоли тайно женился.

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