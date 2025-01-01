Інсайдери розповіли деталі розлучення Анджеліні Джолі та Бреда Пітта

Американський актор Бред Пітт. Фото: Re

Наприкінці 2024 року голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті досягли угоди про розлучення. Стало відомо, хто змотивував Бреда завершити восьмирічну судову тяганину.

Про це повідомляють джерела видання Page Six.

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Інсайдери про розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Кохана Бреда Пітта Інес де Рамон змотивувала актора завершити майже десятирічну шлюборозлучну битву з Анджеліною Джолі, адже хоче з ним щасливе майбутнє.

"Інес вплинула на нього, щоб він нарешті заспокоївся. Інес хоче жити разом з ним — можливо, з дітьми в майбутньому", — сказав інсайдер.

Як зазначають джерела, модель пояснила Бреду, що життя було б набагато приємнішим, якби це питання з розлученням було вирішене.

Модель Інес де Рамон та актор Бред Пітт. Фото: Instagram/martin_x_safilo

Джолі подала на розірвання шлюбу 19 вересня 2016 року, і до кінця 2024 року зіркове подружжя вело запеклу боротьбу за опіку, спільне майно та інші питання. Однак нескінченна, юридична війна за їхню французьку виноробню Chateau Miraval все ще триває. У 2019 році вони офіційно розійшлися, а в понеділок, 30 грудня 2024 року, нарешті підписали документи про розлучення.

Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. Також акторка зізналась, ким би працювала, якби зазнала невдачі в акторстві.