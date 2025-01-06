Анджеліна Джолі з названою донькою з'явилася на Золотому глобусі — фото, відео

Анджеліна Джолі з донькою Захарою. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі потішила шанувальників появою на кінопремії "Золотий глобус-2025". Зірка, яка була номінована на найкращу жіночу роль, з'явилася на церемонії нагородження разом зі своєю названою донькою Захарою.

Про це повідомляє Page Six.

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Анджеліна Джолі з'явилася на "Золотому глобусі" з донькою

Акторка та її 19-річна названа донька з'явилися на червоному хіднику у сукнях від Alexander McQueen.

Анджеліна Джолі з донькою на "Золотому глобусі". Фото: Reuters

49-річна Джолі приголомшила своїм блискучим образом. Анджи обрала сріблясту сукню з переплетеними металевими нитками та бахромою знизу. Вбрання акторка доповнила сріблястими туфлями-човниками та сережками-кафами.

Захара теж не відставала від свої зіркової матусі. 19-річна донька акторки обрала білу сукню із розшитими сріблястими гілочками та зробила елегантну високу зачіску.

Нагадаємо, це вже другий вихід Анджеліни Джолі з донькою після офіційного розлучення із Бредом Піттом.

Напередодні "Золотого глобусу" зірка "Чаклунки" з'явилася з дочкою на премії у Палм-Спрінгс.