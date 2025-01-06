Анджелина Джоли с названной дочерью появилась на Золотом глобусе - фото, видео

Анджелина Джоли с дочерью Захарой. Фото: Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли порадовала поклонников появлением на кинопремии "Золотой глобус-2025". Звезда, которая была номинирована на лучшую женскую роль, появилась на церемонии награждения вместе со своей приемной дочерью Захарой.

Об этом сообщает Page Six.

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Актриса и ее 19-летняя приемная дочь появились на красной дорожке в платьях от Alexander McQueen.

Анджелина Джоли с дочкой на "Золотом глобусе". Фото: Reuters

49-летняя Джоли ошеломила своим блестящим образом. Анджи выбрала серебристое платье с переплетенными металлическими нитями и бахромой снизу. Наряд актриса дополнила серебристыми туфлями-лодочками и серьгами-каффами.

Захара тоже не отставала от своей звездной мамочки. 19-летняя дочь актрисы выбрала белое платье с расшитыми серебристыми веточками и сделала элегантную высокую прическу.

Напомним, это уже второй выход Анджелины Джоли с дочкой после официального развода с Брэдом Питтом.

Накануне "Золотого глобуса" звезда "Малефисенты" появилась с дочерью на премии в Палм-Спрингс.