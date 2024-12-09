Анджеліна Джолі вперше за 10 років завітала на шоу і забула взуття — відео

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: скриншот

Відома американська актриса Анджеліна Джолі вперше за останні десять років з'явилася на вечірньому шоу. Вона відвідала The Tonight Show NBC з Джиммі Феллоном. Зірці, як завжди, вдалось вразити публіку, але цього разу своїми оголеними ногами.

Випуск опублікували на YouTube.

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У студії програми The Tonight Show NBC з Джиммі Феллоном зірка Голлівуду з'явилася без взуття. Виявилось, що Анджеліна отримала травму на нозі і не змогла знайти відповідне взуття.

"Вчора я зламала палець на нозі. Я намагалася знайти зручне взуття, але потім вирішила, що не варто", — пояснила вона.

A barefoot Angelina Jolie makes her first late night appearance in over a decade to talk her new @netflix movie Maria and her Tony award-winning production of The Outsiders: A New Musical! #FallonTonight pic.twitter.com/RZAVUUFCjY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 6, 2024

Також акторка розповіла, що цей рік був для неї благодатним. Вона вперше отримала премію "Тоні" за роботу в мюзиклі "Ізгої". Втім, Джолі ще раз підкреслила, що їй досить важко розповідати про своє життя.

"До речі, я дуже нервую на ток-шоу. Мені стає дуже незатишно, а я не брала участі в них уже близько десяти років. І ти це знаєш! Це зовсім не моє", — сказала Джолі.

Нагадаємо, ймовірний бойфренд Анджеліни Джолі висловився щодо їхнього "роману". Також у мережі розкритикували нову фотосесію акторки.