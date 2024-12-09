Анджелина Джоли впервые за 10 лет посетила шоу и забыла обувь — видео

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: скриншот

Известная американская актриса Анджелина Джоли впервые за последние десять лет появилась на вечернем шоу. Она посетила The Tonight Show NBC с Джимми Фэллоном. Звезде, как всегда, удалось поразить публику, но на этот раз своими обнаженными ногами.

Выпуск был опубликован на YouTube.

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В студии программы The Tonight Show NBC с Джимми Фэллоном звезда Голливуда появилась без обуви. Оказалось, что Анджелина получила травму на ноге и не смогла найти подходящую обувь.

"Вчера я сломала палец на ноге. Я пыталась найти удобную обувь, но потом решила, что не стоит", — объяснила она.

В barefoot Angelina Jolie makes her first late night appearance in over decade to talk her new @netflix movie Maria and her Tony award-winning production of Outsiders: A New Musical! #FallonTonight pic.twitter.com/RZAVUUFCjY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 6, 2024

Также актриса рассказала, что этот год был для нее благодатным. Она впервые получила премию "Тони" за работу в мюзикле "Изгои". Впрочем, Джоли еще раз подчеркнула, что ей достаточно тяжело рассказывать о своей жизни.

"Кстати, я очень нервничаю на ток-шоу. Мне становится очень неуютно, а я не участвовала в них уже около десяти лет. И ты это знаешь! Это совсем не мое", — сказала Джоли.

Напомним, вероятный бойфренд Анджелины Джоли высказался по поводу их "романа". Также в сети раскритиковали новую фотосессию актрисы.