Джуд Лоу зіграє молодого Путіна у кіно Чарівник Кремля - подробиці

Джуд Лоу. Фото: Reuters

Британський актор Джуд Лоу погодився знятися у стрічці режисера Олів'є Ассаяса "Чарівник Кремля". Зірка "Холодної гори" втілить на екрані російського диктатора Володимира Путіна на початку його політичної кар'єри.

Про це актор розповів виданню Deadline.

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Актор виконає другорядну роль у стрічці та покаже Путіна у молоді роки на самому початку його політичної кар'єри. За словами Лоу, він вважає цю роллю певним викликом для себе.

"Я кажу це нерішуче, тому що я ще не почав працювати над ним. Тобто, я вже почав, але наразі це схоже на Еверест, на який треба піднятися, тож я стою в передгір'ї і думаю: "О Боже, що я сказав?". Це часто буває, коли я кажу "так". Потім я усвідомлюю: "О Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому випадку, це вже мені вирішувати", — сказав актор.

Актор Джуд Лоу. Фото: Reuters

Фільм "Чарівник Кремля" буде знятий за однойменною книгою Джуліано да Емполі, яка вийшла у квітні 2022 року. Сюжет твору розповідає про життя персонажа Вадима Баранова, образ якого був натхненний ексрадником президента РФ Владиславом Сурковим. У книзі висвітлюються такі важливі події, як прихід Путіна до влади, війна у Чечні, трагедія із підводним човном "Курськ" та Помаранчева революція.

Окрім Джуда Лоу, ролі у стрічці отримали Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Стеррідж.

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