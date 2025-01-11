Джуд Лоу зіграє молодого Путіна у кіно Чарівник Кремля - подробиці

Джуд Лоу зіграє Володимира Путіна у фільмі "Чарівник Кремля"
Британський актор Джуд Лоу погодився знятися у стрічці режисера Олів'є Ассаяса "Чарівник Кремля". Зірка "Холодної гори" втілить на екрані російського диктатора Володимира Путіна на початку його політичної кар'єри.
Про це актор розповів виданню Deadline.
Джуд Лоу покаже на екрані молодого Путіна
Актор виконає другорядну роль у стрічці та покаже Путіна у молоді роки на самому початку його політичної кар'єри. За словами Лоу, він вважає цю роллю певним викликом для себе.
"Я кажу це нерішуче, тому що я ще не почав працювати над ним. Тобто, я вже почав, але наразі це схоже на Еверест, на який треба піднятися, тож я стою в передгір'ї і думаю: "О Боже, що я сказав?". Це часто буває, коли я кажу "так". Потім я усвідомлюю: "О Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому випадку, це вже мені вирішувати", — сказав актор.
Фільм "Чарівник Кремля" буде знятий за однойменною книгою Джуліано да Емполі, яка вийшла у квітні 2022 року. Сюжет твору розповідає про життя персонажа Вадима Баранова, образ якого був натхненний ексрадником президента РФ Владиславом Сурковим. У книзі висвітлюються такі важливі події, як прихід Путіна до влади, війна у Чечні, трагедія із підводним човном "Курськ" та Помаранчева революція.
Окрім Джуда Лоу, ролі у стрічці отримали Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Стеррідж.
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