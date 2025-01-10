"Гра в кальмара 2" — фанати знайшли цікаву альтернативу серіалу

Постер серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Багато шанувальників "Гри в кальмара" оцінили новий сезон серіалу. До виходу продовження залишилося щонайменше пів року, тож фани знайшли не менш цікаву альтернативу.

Про це пише The Mirror US.

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Південнокорейський серіал "Шоу 8" від Netflix розповідає про вісьмох персонажів, які так само грають у смертельну гру заради заробітку. Учасникам платять гроші за кожну хвилину, проведену в стінах закритого помешкання. Серіал є адаптацією мультфільмів "Грошова гра" та "Гра в пиріжки" Бэ Джин Су.

"Вісім осіб, які опинилися в пастці у таємничій восьмиповерховій будівлі, беруть участь у спокусливому, але небезпечному шоу, де вони заробляють гроші", — йдеться в описі від Netflix.

"Шоу 8" швидко зробило собі ім'я, отримавши похвальний рейтинг 75% на Rotten Tomatoes, наблизившись до вражаючого показника "Гри в кальмара" (88%).

Нагадаємо, раніше ми писали, що критики захейтили другий сезон "Гри в кальмара". Також ми розповідали, що в Google презентували гру за мотивами "Гри в кальмара".