Розпочалися зйомки фільму жахів "Крик 7" — фото

Залаштунки зйомок фільму "Крик 6". Фото: Instagram/screammovies

Стартували зйомки сьомої частини франшизи "Крик". Про це оголосив режисер стрічки, Кевін Вільямсон.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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У 2022-му франшиза повернулась після 11-річної перерви. Вже вийшли п’ята та шоста частини, які розкрили світові талант, зокрема, Дженни Ортеги. У новій стрічці її, до речі, вже не буде.

Кевін Вільямсон опублікував традиційний предмет зйомок фільмів, серіалів та реклами — хлопавку-нумератор. За словами режисера, він не має права публікувати жодної інформації про проєкт "Крик 7". Але не втримався і показав старт зйомок, втім, без якихось конкретних деталей.

Старт зйомок фільму "Крик 7". Фото: Instagram/kevwilliamson

"Я сподіваюся, що Spyglass Media Group і Paramount Pictures пробачать мені. Але коли у тебе один з найкращих днів у твоєму житті, дуже важко тримати його при собі", — заявив Кевін Вільямсон.

Відомо, що у фільмі "Крік 7" поверне на екрани Сідні Прескотт — головну героїню перших трьох фільмів серії, яку грає Нів Кемпбелл.Також у фільмі з’являться Кортні Кокс, Ізабель Мей, Селеста О'Коннор та інші актори. Реліз фільму заплановано на 27 лютого 2026 року.

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