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Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме "Волшебник Кремля"

11 января 2025 10:04
Мария Покровская - Редактор
Джуд Лоу сыграет молодого Путина в кино Волшебник Кремля - подробности
Джуд Лоу. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Британский актер Джуд Лоу согласился сняться в ленте режиссера Оливье Ассаяса "Волшебник Кремля". Звезда "Холодной горы" воплотит на экране российского диктатора Владимира Путина в начале его политической карьеры.

Об этом актер рассказал изданию Deadline.

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Актер исполнит второстепенную роль в ленте и покажет Путина в молодые годы в самом начале его политической карьеры. По словам Лоу, он считает эту роль определенным вызовом для себя.

"Я говорю это нерешительно, потому что я еще не начал работать над ним. То есть, я уже начал, но пока это похоже на Эверест, на который надо подняться, поэтому я стою в предгорье и думаю: "О Боже, что я сказал? Это часто бывает, когда я говорю "да". Потом я осознаю: "О Боже, как я это сделаю? Но в любом случае, это уже мне решать", — сказал актер.

Британский актер Джуд Лоу
Актер Джуд Лоу. Фото: Reuters

Фильм "Волшебник Кремля" будет снят по одноименной книге Джулиано да Эмполи, которая вышла в апреле 2022 года. Сюжет произведения рассказывает о жизни персонажа Вадима Баранова, образ которого был вдохновлен экс-советником президента РФ Владиславом Сурковым. В книге освещаются такие важные события, как приход Путина к власти, война в Чечне, трагедия с подводной лодкой "Курск" и "Оранжевая революция".

Кроме Джуда Лоу, роли в ленте получили Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Ранее мы писали, что поклонники "Игры в кальмара" нашли альтернативу сериалу.

Также стартовали съемки нашумевшего фильма "Крик-7".

владимир путин кино Голливуд зарубежные звезды Джуд Лоу

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11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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