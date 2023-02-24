Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд, Мэтт Дэймон и другие знаменитости обратились к украинцам

Мировые знаменитости поддержали украинцев

По случаю годовщины полномасштабной войны зарубежные знаменитости записали видеообращение к украинцам. Все они поддерживают нашу страну в борьбе с оккупантами и принимают участие в благотворительных инициативах.

Видео опубликовано на Facebook странице фандрайзинговой платформы UNITED24.

Подробности

Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки. Среди них певица Барбра Стрейзанд, актриса Джулия Робертс, группа Pet Shop Boys, актер Миша Коллинз, певец Дэн Рейнольдс из группы Imagine Dragons, актер и режиссер Морган Фримен, астронавт Скотт Келли, актриса Мишель Монаган, актер и режиссер Мэтт Дэймон, актриса Кэтрин Винник и другие.

"Знайте, что ваша храбрость, стойкость, сила и достоинство во время вашей борьбы со злом является вдохновением для всего мира. Каждый раз, когда мы видим, через что вам приходится проходить, мы полностью на вашей стороне", — говорится в видео.

Напомним, ранее мы писали, что гитарист группы ABBA Бьорн Ульвеус поддержал украинцев у здания парламента Швеции.