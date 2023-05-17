Ед Ширан розповів, як подолав заїкання

Ед Ширан. Фото: instagram.com/teddysphotos

Співак Ед Ширан поділився досвідом боротьби із заїканням. Автор романтичних балад зізнався, що впорався із неприємною вадою завдяки зірковому колезі.

Про це пише justjared.

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Допоміг реп

Ед був у підлітковому віці, коли йому подаровали альбом Eмінема The Marshall Mathers LP. Вже в 9 років Ширан помітив, що, коли читає реп, то починає менше заїкатися.

"Я повторював текст пісень знову і знову, і це спрацювало", — розповів Ширан.

Артист познайомився особисто з репером у 2017 році.

"Я думаю Емінем інший у реальному житті, ніж на сцені. Він не любить натовпу, не зустрічається з багатьма людьми. Ми знайомі 6 років і разом створили 3 пісні, я виступав з ним двічі на одній сцені. Він не такий, яким я собі його уявляв до особистого знайомства. Він і досі живе у рідному місті, оточений власною екосистемою", — поділився Ед Ширан враженням від зіркового колеги.

Нагадаєом, Ед Ширан відвідав останнє для себе судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка. 32-річного артиста визнали невинним та виправдили в гучній справі.

Раніше британський співак Ед Ширан вперше розповів, що у його дружини Черрі Сіборн виявили пухлину під час вагітності другою дитиною. Дівчинка народилась в травні минулого року.