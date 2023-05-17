Ед Ширан розповів, як подолав заїкання
Співак Ед Ширан поділився досвідом боротьби із заїканням. Автор романтичних балад зізнався, що впорався із неприємною вадою завдяки зірковому колезі.
Про це пише justjared.
Допоміг реп
Ед був у підлітковому віці, коли йому подаровали альбом Eмінема The Marshall Mathers LP. Вже в 9 років Ширан помітив, що, коли читає реп, то починає менше заїкатися.
"Я повторював текст пісень знову і знову, і це спрацювало", — розповів Ширан.
Артист познайомився особисто з репером у 2017 році.
"Я думаю Емінем інший у реальному житті, ніж на сцені. Він не любить натовпу, не зустрічається з багатьма людьми. Ми знайомі 6 років і разом створили 3 пісні, я виступав з ним двічі на одній сцені. Він не такий, яким я собі його уявляв до особистого знайомства. Він і досі живе у рідному місті, оточений власною екосистемою", — поділився Ед Ширан враженням від зіркового колеги.
Нагадаєом, Ед Ширан відвідав останнє для себе судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка. 32-річного артиста визнали невинним та виправдили в гучній справі.
Раніше британський співак Ед Ширан вперше розповів, що у його дружини Черрі Сіборн виявили пухлину під час вагітності другою дитиною. Дівчинка народилась в травні минулого року.