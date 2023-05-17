Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание

Эд Ширан. Фото: instagram.com/teddysphotos

Певец Эд Ширан поделился опытом борьбы с заиканием. Автор романтических баллад признался, что справился с недостатком благодаря звездному коллеге.

Об этом пишет justjared.

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Помог реп

Эд был в подростковом возрасте, когда ему подарили альбом Eминема The Marshall Mathers LP. Уже в 9 лет Ширан заметил, что когда читает рэп, то начинает меньше заикаться.

"Я повторял текст песен снова и снова, и это сработало", — рассказал Ширан.

Артист познакомился лично с рэпером в 2017 году.

"Я думаю Эминем другой в реальной жизни, чем на сцене. Он не любит толпы, не встречается со многими людьми. Мы знакомы 6 лет и вместе создали 3 песни, я выступал с ним дважды на одной сцене. Он не такой, каким я себе его представлял до личного знакомства. Он до сих пор живет в родном городе, окруженный собственной экосистемой", — поделился Эд Ширан впечатлением от звездного коллеги.

Напомним, Эд Ширан посетил последнее для себя судебное слушание по авторским правам в одном из судов Нью-Йорка. 32-летний артист был признан невиновным и оправдан в громком деле.

Ранее британский певец Эд Ширан впервые рассказал, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль во время беременности вторым ребенком. Девочка родилась в мае прошлого года.