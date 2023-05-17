Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание arrow

Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание

17 мая 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание
Эд Ширан. Фото: instagram.com/teddysphotos
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Эд Ширан поделился опытом борьбы с заиканием. Автор романтических баллад признался, что справился с недостатком благодаря звездному коллеге.

Об этом пишет justjared.

Читайте также:

Помог реп

Эд был в подростковом возрасте, когда ему подарили альбом Eминема The Marshall Mathers LP. Уже в 9 лет Ширан заметил, что когда читает рэп, то начинает меньше заикаться.

"Я повторял текст песен снова и снова, и это сработало", — рассказал Ширан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Артист познакомился лично с рэпером в 2017 году.

"Я думаю Эминем другой в реальной жизни, чем на сцене. Он не любит толпы, не встречается со многими людьми. Мы знакомы 6 лет и вместе создали 3 песни, я выступал с ним дважды на одной сцене. Он не такой, каким я себе его представлял до личного знакомства. Он до сих пор живет в родном городе, окруженный собственной экосистемой", — поделился Эд Ширан впечатлением от звездного коллеги.

Напомним, Эд Ширан посетил последнее для себя судебное слушание по авторским правам в одном из судов Нью-Йорка. 32-летний артист был признан невиновным и оправдан в громком деле.

Ранее британский певец Эд Ширан впервые рассказал, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль во время беременности вторым ребенком. Девочка родилась в мае прошлого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас