Ед Ширан відвідав судове слухання щодо звинувачення у плагіаті

Британський співак Ед Ширан з адвокатом в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Нерідко всесвітньовідомих музикантів звинувачують у плагіаті тієї чи іншої пісні. З цим зіткнувся й британський співак Ед Ширан. Суперзірка відвідав судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка.

Про це повідомляє видання Variety.

Подробиці судової справи

Ед Ширан зіткнувся зі спадкоємцями співавтора класичної пісні американського виконавця Марвіна Гея Let's Get It On. Британська попзірка виступив в суді, де різко відповів на аргументи адвокатів про те, що він нібито викрав елементи хіта 1970-х років для його власної Thinking Out Loud.

Одним із доказів, який суддя залишив у підвішеному стані під час досудових слухань, було зроблене фанатом відео, на якому Ширан співає дві пісні під час концерту 2014 року. Окружний суддя дозволив відтворити 30-секундний кліп, попри аргументи адвокатів Ширана, що він "не має значення та завдає шкоди".

Бен Крамп і Кейша Райс, які представляють спадкоємців Еда Таунсенда, співавтора Ґей у Let’s Get It On, по черзі назвали це зізнанням Ширана у плагіаті.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Відповідь Ширана

"Я міксую пісні на концертах. Багато композицій мають схожі акорди. Ви можете перейти від Let It Be до No Woman No Cry і повернутися назад. І, відверто кажучи, якби я зробив те, у чому ви мене звинувачуєте, я був би справжнім ідіотом, щоб стояти на сцені перед 20 000 людей і робити це", — заявив співак.

Крапку в цій справі ще не поставлено. Еду Ширану доведеться прилітати в Нью-Йорк, аби особисто відвідувати наступні судові засідання.

Британський співак Ед Ширан залишає будівлю суду в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZBRENDAN MCDERMID

