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Ед Ширан відвідав судове слухання щодо звинувачення у плагіаті

26 квітня 2023 10:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ед Ширан відвідав судове слухання щодо звинувачення у плагіаті
Британський співак Ед Ширан з адвокатом в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нерідко всесвітньовідомих музикантів звинувачують у плагіаті тієї чи іншої пісні. З цим зіткнувся й британський співак Ед Ширан. Суперзірка відвідав судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці судової справи

Ед Ширан зіткнувся зі спадкоємцями співавтора класичної пісні американського виконавця Марвіна Гея Let's Get It On. Британська попзірка виступив в суді, де різко відповів на аргументи адвокатів про те, що він нібито викрав елементи хіта 1970-х років для його власної Thinking Out Loud.

Одним із доказів, який суддя залишив у підвішеному стані під час досудових слухань, було зроблене фанатом відео, на якому Ширан співає дві пісні під час концерту  2014 року. Окружний суддя дозволив відтворити 30-секундний кліп, попри аргументи адвокатів Ширана, що він "не має значення та завдає шкоди".

Бен Крамп і Кейша Райс, які представляють спадкоємців Еда Таунсенда, співавтора Ґей у Let’s Get It On, по черзі назвали це зізнанням Ширана у плагіаті.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Відповідь Ширана

"Я міксую пісні на концертах. Багато композицій мають схожі акорди. Ви можете перейти від Let It Be до No Woman No Cry і повернутися назад. І, відверто кажучи, якби я зробив те, у чому ви мене звинувачуєте, я був би справжнім ідіотом, щоб стояти на сцені перед 20 000 людей і робити це", — заявив співак.

Крапку в цій справі ще не поставлено. Еду Ширану доведеться прилітати в Нью-Йорк, аби особисто відвідувати наступні судові засідання.

Британський співак Ед Ширан залишає будівлю суду в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZBRENDAN MCDERMID

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч відреагувала на звинувачення у плагіаті пісні американської виконавиці Біллі Айліш. Також ми розповідали, що пісня Майлі Сайрус очолила український Apple Music: як в цьому допоміг TikTok.

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