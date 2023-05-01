Дружина Еда Ширана розповіла, що зробив співак після того, як у неї діагностували рак

Британський співак Ед Ширан. Фото: Flickr

Минулого місяця 32-річний британський співак Ед Ширан вперше розповів, що у його дружини Черрі Сіборн виявили пухлину під час вагітності другою дитиною. Дівчинка народилась в травні минулого року. Але тільки зараз зіркова пара ділиться тим, через що їм довелось пройти. Черрі зізналась, що зробив Ед в перші дні, як дізнався про її діагноз.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Що зробив Ед Ширан

У спеціальному випуску Disney+ зіркова пара розповіла про переживання, коли дізнались про онкологію Сіборн. Співак і його кохана тримали в таємниці вагітність. Ед Ширан зізнався, що страждав від страху, депресії та тривоги, оскільки у Черрі виявили пухлину, яку вона не могла вилікувати, поки не народила донечку.

Водночас Сіборн повідомила, чим займався зірковий чоловік після оголошення лікарями діагнозу.

"Наступного дня Ед спустився в підвал і написав сім пісень за чотири години. Деякі люди пишуть щоденник і висловлюють свої емоції в ньому. А для Еда, якщо станеться щось справді шокуюче, він піде і напише пісню", — розповіла дружина британського музиканта.

"Музика завжди була для мене терапією. Це був спосіб розкрити мої думки та почуття в дитинстві, і це працює. Це справді працює", — підсумував Ед Ширан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ед Ширан відвідав судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка (США). Також ми розповідали, що в співачки Камалії діагностували хронічне захворювання, яке впливає на її зовнішність.