Пісня Майлі Сайрус очолила український Apple Music: як в цьому допоміг TikTok

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus

На початку цієї весни після трьох років перерви американська співачка Майлі Сайрус представила новий альбом Endless Summer Vacation. Головний сингл Flowers й досі наспівують мільйони слухачів по всьому світу. Втім, інша пісня без будь-якого промо від менеджменту артистки очолила український чарт Apple Music.

Новини.LIVE розкаже, як в цьому допомогла соціальна мережа TikTok.

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Подробиці

В новий альбом 30-річної співачки увійшли 12 композицій. На три з них, а саме Flowers, River та Jaded Майлі презентувала відео. А ось на пісню Island шанувальники почали робити власні ролики у TikTok.

Один з них потрапив у тренди соцмережі та лише за кілька днів набрав майже 4 млн переглядів.

Під відео безліч коментарів залишили саме українські користувачі TikTok. Вони в захваті від пісні, а деякі з них переслуховують її раз за разом.

Коментарі під фан-відео на пісню Island Майлі Сайрус. Скриншот: TikTok/mileycontent

Така активність від українців не пройшла повз чартів. Пісня Island очолив національний Apple Music та впевнено утримує перше місце. Це в черговий раз доводить інколи недооцінений потенціал соцмереж.

Український чарт Apple Music станом на 25.04.2023. Скриншот: kworb.net

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала переспівала "гімн" жінок Майлі Сайрус, композицію Flowers. Також ми розповідали, що американська акторка та співачка Зендея, яка оголосила про відхід з музики, неочікувано виступила на фестивалі Coachella.