Пісня Майлі Сайрус очолила український Apple Music: як в цьому допоміг TikTok
На початку цієї весни після трьох років перерви американська співачка Майлі Сайрус представила новий альбом Endless Summer Vacation. Головний сингл Flowers й досі наспівують мільйони слухачів по всьому світу. Втім, інша пісня без будь-якого промо від менеджменту артистки очолила український чарт Apple Music.
Новини.LIVE розкаже, як в цьому допомогла соціальна мережа TikTok.
Подробиці
В новий альбом 30-річної співачки увійшли 12 композицій. На три з них, а саме Flowers, River та Jaded Майлі презентувала відео. А ось на пісню Island шанувальники почали робити власні ролики у TikTok.
Один з них потрапив у тренди соцмережі та лише за кілька днів набрав майже 4 млн переглядів.
@mileycontent
only thing that‘s missing here is you and our tv❤️ #mileycyrus #singing♬ Island - Miley Cyrus
Під відео безліч коментарів залишили саме українські користувачі TikTok. Вони в захваті від пісні, а деякі з них переслуховують її раз за разом.
Така активність від українців не пройшла повз чартів. Пісня Island очолив національний Apple Music та впевнено утримує перше місце. Це в черговий раз доводить інколи недооцінений потенціал соцмереж.
Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала переспівала "гімн" жінок Майлі Сайрус, композицію Flowers. Також ми розповідали, що американська акторка та співачка Зендея, яка оголосила про відхід з музики, неочікувано виступила на фестивалі Coachella.