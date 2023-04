Эд Ширан посетил судебное слушание по обвинению в плагиате

Британский певец Эд Ширан с адвокатом в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Нередко всемирно известных музыкантов обвиняют в плагиате той или иной песни. С этим столкнулся и британский певец Эд Ширан. Суперзвезда посетил судебное слушание по авторским правам в одном из судов Нью-Йорка.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Подробности судебного дела

Эд Ширан столкнулся с наследниками соавтора классической песни американского исполнителя Марвина Гея Let's Get It On. Британская поп-звезда выступил в суде, где резко ответил на аргументы адвокатов о том, что он якобы украл элементы хита 1970-х годов для его собственной Thinking Out Loud.

Одним из доказательств, которые судья оставил во взвешенном состоянии во время досудебных слушаний, было сделанное фанатом видео, на котором Ширан поет две песни во время концерта в 2014 году. Окружной судья разрешил воспроизвести 30-секундный клип, несмотря на аргументы адвокатов Ширана, что он "не имеет значения и наносит вред".

Бен Крамп и Кейша Райс, представляющие наследников Эда Таунсенда, соавтора Гей в Let's Get It On, по очереди назвали это признанием Ширана в плагиате.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Ответ Ширана

"Я миксирую песни на концертах. Многие композиции имеют схожие аккорды. Вы можете перейти от Let It Be к No Woman No Cry и вернуться назад. И, откровенно говоря, если бы я сделал то, в чем вы меня обвиняете, я был бы настоящим идиотом, чтобы стоять на сцене перед 20 000 человек и делать это", — заявил певец.

Точка в этом деле еще не поставлена. Эду Ширану придется прилетать в Нью-Йорк, чтобы лично посещать следующие судебные заседания.

Британский певец Эд Ширан покидает здание суда в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/EDUARDO MUNOZBRENDAN MCDERMID

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич отреагировала на обвинения в плагиате песни американской исполнительницы Билли Айлиш. Также мы рассказывали, что песня Майли Сайрус возглавила украинский Apple Music: как помог TikTok.