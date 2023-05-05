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Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі

5 травня 2023 09:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі
Британський співак Ед Ширан з адвокатами в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британський співак Ед Ширан відвідав останнє для себе судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка. 32-річного артиста визнали невинним та виправдили в гучній справі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Подробиці справи

Суд присяжних у Нью-Йорку постановив, що британський співак і автор пісень не несе відповідальності за порушення авторських прав у справі, за якою уважно стежила світова музична індустрія. Раніше Ширан заявив, що піде з індустрії, якщо програє справу. 

"Якщо це станеться, я закінчу, я зупинюся", — сказав він. 

Після винесення вироку Ширан обійняв свого адвоката. Повідомляється, що його дружина Черрі Сіборн і співавтор пісні Емі Ведж плакали.

"Я дуже задоволений результатом справи, і, схоже, мені все-таки не доведеться йти на пенсію. Але водночас я неймовірно засмучений тим, що подібні безпідставні претензії взагалі дозволяють звертатися до суду", — сказав журналістам після судового засідання Ед Ширан. 

Британський співак Ед Ширан біля будівлі суду в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

Хто подав в суд на співака

Ед Ширан зіткнувся зі спадкоємцями співавтора класичної пісні американського виконавця Марвіна Гея Let's Get It On. Британська попзірка виступив в суді, де різко відповів на аргументи адвокатів про те, що він нібито викрав елементи хіта 1970-х років для його власної Thinking Out Loud.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Нагадаємо, раніше дружина Еда Ширана розповіла, що зробив співак після того, як у неї діагностували рак. Також ми писали, що суд відмовив Трампу у позові проти New York Times.

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