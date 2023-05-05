Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі
Британський співак Ед Ширан відвідав останнє для себе судове слухання щодо авторських прав в одному з судів Нью-Йорка. 32-річного артиста визнали невинним та виправдили в гучній справі.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Подробиці справи
Суд присяжних у Нью-Йорку постановив, що британський співак і автор пісень не несе відповідальності за порушення авторських прав у справі, за якою уважно стежила світова музична індустрія. Раніше Ширан заявив, що піде з індустрії, якщо програє справу.
"Якщо це станеться, я закінчу, я зупинюся", — сказав він.
Після винесення вироку Ширан обійняв свого адвоката. Повідомляється, що його дружина Черрі Сіборн і співавтор пісні Емі Ведж плакали.
"Я дуже задоволений результатом справи, і, схоже, мені все-таки не доведеться йти на пенсію. Але водночас я неймовірно засмучений тим, що подібні безпідставні претензії взагалі дозволяють звертатися до суду", — сказав журналістам після судового засідання Ед Ширан.
Хто подав в суд на співака
Ед Ширан зіткнувся зі спадкоємцями співавтора класичної пісні американського виконавця Марвіна Гея Let's Get It On. Британська попзірка виступив в суді, де різко відповів на аргументи адвокатів про те, що він нібито викрав елементи хіта 1970-х років для його власної Thinking Out Loud.
Let's Get It On
Thinking Out Loud
Нагадаємо, раніше дружина Еда Ширана розповіла, що зробив співак після того, як у неї діагностували рак. Також ми писали, що суд відмовив Трампу у позові проти New York Times.