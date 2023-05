Эда Ширана оправдали в суде по громкому делу

Британский певец Эд Ширан с адвокатами в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

Британский певец Эд Ширан посетил последнее для себя судебное слушание по поводу авторских прав в одном из судов Нью-Йорка. 32-летний артист был признан невиновным и оправдан в громком деле.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Подробности дела

Суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что британский певец и автор песен не несет ответственности за нарушение авторских прав по делу, за которым внимательно следила мировая музыкальная индустрия. Ранее Ширан заявил, что уйдет из индустрии, если проиграет дело.

"Если это произойдет, я закончу, я остановлюсь", — сказал он.

После вынесения приговора Ширан обнял своего адвоката. Сообщается, что его жена Черри Сиборн и соавтор песни Эми Уэдж плакали.

"Я очень доволен результатом дела, и, похоже, мне все-таки не придется уходить на пенсию. Но в то же время я невероятно расстроен тем, что подобные безосновательные претензии вообще разрешены в суде", — сказал журналистам после судебного заседания Эд Ширан.

Британский певец Эд Ширан возле здания суда в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

Кто подал в суд на певца

Эд Ширан столкнулся с наследниками соавтора классической песни американского исполнителя Марвина Гея Let's Get It On. Британская поп-звезда выступил в суде, где резко ответил на аргументы адвокатов о том, что он якобы украл элементы хита 1970-х годов для его собственной Thinking Out Loud.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Напомним, ранее супруга Эда Ширана рассказала, что совершил певец после того, как у нее диагностировали рак.