Эда Ширана оправдали в суде по громкому делу
Британский певец Эд Ширан посетил последнее для себя судебное слушание по поводу авторских прав в одном из судов Нью-Йорка. 32-летний артист был признан невиновным и оправдан в громком деле.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Подробности дела
Суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что британский певец и автор песен не несет ответственности за нарушение авторских прав по делу, за которым внимательно следила мировая музыкальная индустрия. Ранее Ширан заявил, что уйдет из индустрии, если проиграет дело.
"Если это произойдет, я закончу, я остановлюсь", — сказал он.
После вынесения приговора Ширан обнял своего адвоката. Сообщается, что его жена Черри Сиборн и соавтор песни Эми Уэдж плакали.
"Я очень доволен результатом дела, и, похоже, мне все-таки не придется уходить на пенсию. Но в то же время я невероятно расстроен тем, что подобные безосновательные претензии вообще разрешены в суде", — сказал журналистам после судебного заседания Эд Ширан.
Кто подал в суд на певца
Эд Ширан столкнулся с наследниками соавтора классической песни американского исполнителя Марвина Гея Let's Get It On. Британская поп-звезда выступил в суде, где резко ответил на аргументы адвокатов о том, что он якобы украл элементы хита 1970-х годов для его собственной Thinking Out Loud.
Let's Get It On
Thinking Out Loud
Напомним, ранее супруга Эда Ширана рассказала, что совершил певец после того, как у нее диагностировали рак. Также мы писали, что суд отказал Трампу в иске против New York Times.