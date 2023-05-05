Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эда Ширана оправдали в суде по громкому делу arrow

Эда Ширана оправдали в суде по громкому делу

5 мая 2023 09:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эда Ширана оправдали в суде по громкому делу
Британский певец Эд Ширан с адвокатами в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британский певец Эд Ширан посетил последнее для себя судебное слушание по поводу авторских прав в одном из судов Нью-Йорка. 32-летний артист был признан невиновным и оправдан в громком деле.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Подробности дела

Суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что британский певец и автор песен не несет ответственности за нарушение авторских прав по делу, за которым внимательно следила мировая музыкальная индустрия. Ранее Ширан заявил, что уйдет из индустрии, если проиграет дело.

"Если это произойдет, я закончу, я остановлюсь", — сказал он.

После вынесения приговора Ширан обнял своего адвоката. Сообщается, что его жена Черри Сиборн и соавтор песни Эми Уэдж плакали.

"Я очень доволен результатом дела, и, похоже, мне все-таки не придется уходить на пенсию. Но в то же время я невероятно расстроен тем, что подобные безосновательные претензии вообще разрешены в суде", — сказал журналистам после судебного заседания Эд Ширан.

Британский певец Эд Ширан возле здания суда в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

Кто подал в суд на певца

Эд Ширан столкнулся с наследниками соавтора классической песни американского исполнителя Марвина Гея Let's Get It On. Британская поп-звезда выступил в суде, где резко ответил на аргументы адвокатов о том, что он якобы украл элементы хита 1970-х годов для его собственной Thinking Out Loud.

Let's Get It On

Thinking Out Loud

Напомним, ранее супруга Эда Ширана рассказала, что совершил певец после того, как у нее диагностировали рак. Также мы писали, что суд отказал Трампу в иске против New York Times.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас