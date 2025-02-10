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Ексбас-гітарист "Океану Ельзи" — як склалося життя Юрія Хусточки

10 лютого 2025 08:07
Анастасія Писаненко - редактор
Юрій Хусточка — що відомо про колишнього гітариста Океана Ельзи
Юрій Хусточка. Фото: Facebook / Yura Кhustochka
Анастасія Писаненко - редактор

Юрій Хусточка — український музикант, який разом зі Святославом Вакарчуком, Павлом Гудімовим та Дмитром Шуровим (Pianoбой) створив так званий "золотий склад" гурту "Океан Ельзи". Протягом десяти років він грав на бас-гітарі в цьому колективі, якому минулого року виповнилося 30 років.

Про це пише видання "Апостроф".

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Що відомо про Юрія Хусточку

Юрій Хусточка народився 27 жовтня 1975 року у Львові. Почав грати на гітарі у 14 років, але з часом обрав бас-гітару.

У 1991 році у Львові Юрій Хусточка разом з Андрієм Голяком, Павлом Гудімовим та Денисом Глініним заснував гурт "Клан тиші". Через три роки до колективу приєднався 19-річний студент-фізик Святослав Вакарчук, замінивши Андрія Голяка, який на той час залишив гурт. У 1994 році на основі "Клану тиші" було створено "Океан Ельзи".

У 2000 році до складу ОЕ приєднався новий клавішник Дмитро Шуров. Двічі поспіль, у 2000 та 2001 роках, гурт здобув перемогу на Таврійських іграх у номінації "Найкращий поп-гурт". У 2001 році музиканти випустили альбом "Модель", який багато критиків вважають найкращим в історії українського рок-напряму.

учасники гурту Океан Ельзи
Перший склад "Океану Ельзи". Фото: Facebook / Yura khustochka

Вже в 2002 році на цьому ж фестивалі одразу дві композиції "золотого" складу "Океану Ельзи" — "Друг" і "911" — потрапили до десятки найпопулярніших хітів України. Сам гурт був відзначений як "Найкращий рок-гурт", а альбом "Модель" отримав титул "Альбом року".

гурт Океан Ельзи перший склад
"Золотий" склад ОЕ. Фото: Facebook / Yura khustochkaаголовок

У 2003 році, після релізу альбому "Суперсиметрія", який став першим в Україні, що отримав статус двічі платинового, гурт покинув Юрій Хусточка. Слідом за ним колектив залишив і Дмитро Шуров.

Де зараз Юрій Хусточка і чим займається під час війни

Юрій Хусточка вже понад десять років мешкає в Парижі. За словами Павла Гудімова, його колишній колега продовжує займатися музикою та працює продюсером.

Музикант має дружину та двох дітей. Незважаючи на те, що учасники "золотого" складу гурту "Океан Ельзи" підтримують зв'язок, зустрічаються вони дуже рідко.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Юрій Хусточка долучився до роботи у французькому благодійному фонді, що надає підтримку ЗСУ та допомагає українцям, які постраждали від війни.

Юрій Хусточка волонтерит
Юрій Хусточка займається волонтерством. Фото: Facebook / Yura khustochka

У березні 2022 року Юрій Хусточка започаткував ініціативу на підтримку України, до якої приєдналися світові знаменитості.

Раніше стало відомо, куди зник режисер Денис Манжосов, який разом із Володимиром Зеленським заснував Студію "Квартал 95". Він пішов із команди ще у 2013 році.

Крім того, з'ясувалось, як живе й чим займається дочка Кузьми Скрябіна, яку звати Марія-Барбара.

музика пісні співак "Океан Ельзи" життя

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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