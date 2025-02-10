Юрий Хусточка — что известно о бывшем гитаристе Океана Эльзы

Юрий Хусточка. Фото: Facebook / Yura Хусточка

Юрий Хусточка — украинский музыкант, который вместе со Святославом Вакарчуком, Павлом Гудимовым и Дмитрием Шуровым (Ріапобой) создал так называемый "золотой состав" группы "Океан Эльзы". В течение десяти лет он играл на бас-гитаре в этом коллективе, которому в прошлом году исполнилось 30 лет.

Об этом пишет издание "Апостроф".

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Что известно о Юрии Хусточке

Юрий Хусточка родился 27 октября 1975 года во Львове. Начал играть на гитаре в 14 лет, но со временем выбрал бас-гитару.

В 1991 году во Львове Юрий Хусточка вместе с Андреем Голяком, Павлом Гудимовым и Денисом Глининым основал группу "Клан тишины". Через три года к коллективу присоединился 19-летний студент-физик Святослав Вакарчук, заменив Андрея Голяка, который в то время покинул группу. В 1994 году на основе "Клана тишины" был создан "Океан Эльзы".

В 2000 году в состав ОЭ присоединился новый клавишник Дмитрий Шуров. Дважды подряд, в 2000 и 2001 годах, группа одержала победу на Таврийских играх в номинации "Лучшая поп-группа". В 2001 году музыканты выпустили альбом "Модель", который многие критики считают лучшим в истории украинского рок-направления.

Первый состав "Океана Эльзы". Фото: Facebook / Yura khustochka

Уже в 2002 году на этом же фестивале сразу две композиции "золотого" состава "Океана Эльзы" — "Друг" и "911" — попали в десятку самых популярных хитов Украины. Сама группа была отмечена как "Лучшая рок-группа", а альбом "Модель" получил титул "Альбом года".

"Золотой" состав ОЭ. Фото: Facebook / Yura khustochkaаголовок

В 2003 году, после релиза альбома "Суперсимметрия", который стал первым в Украине, получившим статус дважды платинового, группу покинул Юрий Хусточка. Вслед за ним коллектив покинул и Дмитрий Шуров.

Где сейчас Юрий Хусточка и чем занимается во время войны

Юрий Хусточка уже более десяти лет живет в Париже. По словам Павла Гудимова, его бывший коллега продолжает заниматься музыкой и работает продюсером.

Музыкант имеет жену и двоих детей. Несмотря на то, что участники "золотого" состава группы "Океан Эльзы" поддерживают связь, встречаются они очень редко.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Юрий Хусточка присоединился к работе во французском благотворительном фонде, который оказывает поддержку ВСУ и помогает украинцам, пострадавшим от войны.

Юрий Хусточка занимается волонтерством. Фото: Facebook / Yura khustochka

В марте 2022 года Юрий Хусточка начал инициативу в поддержку Украины, к которой присоединились мировые знаменитости.

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