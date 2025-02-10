Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Экс-бас-гитарист "Океана Эльзы" — как сейчас живет Юрий Хусточка arrow

Экс-бас-гитарист "Океана Эльзы" — как сейчас живет Юрий Хусточка

10 февраля 2025 08:07
Анастасия Писаненко - редактор
Юрий Хусточка — что известно о бывшем гитаристе Океана Эльзы
Юрий Хусточка. Фото: Facebook / Yura Хусточка
Анастасия Писаненко - редактор

Юрий Хусточка украинский музыкант, который вместе со Святославом Вакарчуком, Павлом Гудимовым и Дмитрием Шуровым (Ріапобой) создал так называемый "золотой состав" группы "Океан Эльзы". В течение десяти лет он играл на бас-гитаре в этом коллективе, которому в прошлом году исполнилось 30 лет.

Об этом пишет издание "Апостроф".

Читайте также:

Что известно о Юрии Хусточке

Юрий Хусточка родился 27 октября 1975 года во Львове. Начал играть на гитаре в 14 лет, но со временем выбрал бас-гитару.

В 1991 году во Львове Юрий Хусточка вместе с Андреем Голяком, Павлом Гудимовым и Денисом Глининым основал группу "Клан тишины". Через три года к коллективу присоединился 19-летний студент-физик Святослав Вакарчук, заменив Андрея Голяка, который в то время покинул группу. В 1994 году на основе "Клана тишины" был создан "Океан Эльзы".

В 2000 году в состав ОЭ присоединился новый клавишник Дмитрий Шуров. Дважды подряд, в 2000 и 2001 годах, группа одержала победу на Таврийских играх в номинации "Лучшая поп-группа". В 2001 году музыканты выпустили альбом "Модель", который многие критики считают лучшим в истории украинского рок-направления.

учасники гурту Океан Ельзи
Первый состав "Океана Эльзы". Фото: Facebook / Yura khustochka

Уже в 2002 году на этом же фестивале сразу две композиции "золотого" состава "Океана Эльзы" "Друг" и "911" попали в десятку самых популярных хитов Украины. Сама группа была отмечена как "Лучшая рок-группа", а альбом "Модель" получил титул "Альбом года".

гурт Океан Ельзи перший склад
"Золотой" состав ОЭ. Фото: Facebook / Yura khustochkaаголовок

В 2003 году, после релиза альбома "Суперсимметрия", который стал первым в Украине, получившим статус дважды платинового, группу покинул Юрий Хусточка. Вслед за ним коллектив покинул и Дмитрий Шуров.

Где сейчас Юрий Хусточка и чем занимается во время войны

Юрий Хусточка уже более десяти лет живет в Париже. По словам Павла Гудимова, его бывший коллега продолжает заниматься музыкой и работает продюсером.

Музыкант имеет жену и двоих детей. Несмотря на то, что участники "золотого" состава группы "Океан Эльзы" поддерживают связь, встречаются они очень редко.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Юрий Хусточка присоединился к работе во французском благотворительном фонде, который оказывает поддержку ВСУ и помогает украинцам, пострадавшим от войны.

Юрій Хусточка волонтерит
Юрий Хусточка занимается волонтерством. Фото: Facebook / Yura khustochka

В марте 2022 года Юрий Хусточка начал инициативу в поддержку Украины, к которой присоединились мировые знаменитости.

Ранее стало известно, куда исчез режиссер Денис Манжосов, который вместе с Владимиром Зеленским основал Студию "Квартал 95". Он ушел из команды еще в 2013 году.

Кроме того, выяснилось, как живет и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина, которую зовут Мария-Барбара.

музыка песни певец "Океан Эльзы" жизнь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:31 Раздел общего имущества — в Минюсте раскрыли главные нюансы

17:30 Вице-президент США хочет встретиться с Зеленским в Мюнхене, — CBS

17:27 Во Львове очистили от краски табличку с названием улицы Фарион

17:27 Лучшие производители смартфонов — какой бренд выбрать в 2025 году

17:23 Холод скует Украину — погода на завтра от Укргидрометцентра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:17 Режиссер Билоус отреагировал на уголовное дело против него

17:11 Рыбаков предупредили о новых ограничениях — правила с 15 февраля

17:05 Обновленные цены на топливо — где дешевле всего заправиться

17:03 Карпатам пришлось дать новичку гарантии безопасности в Украине

16:45 Газовый кризис продолжается — Тирасполь отказался от помощи ЕС

17:31 Раздел общего имущества — в Минюсте раскрыли главные нюансы

17:30 Вице-президент США хочет встретиться с Зеленским в Мюнхене, — CBS

17:27 Во Львове очистили от краски табличку с названием улицы Фарион

17:27 Лучшие производители смартфонов — какой бренд выбрать в 2025 году

17:23 Холод скует Украину — погода на завтра от Укргидрометцентра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:17 Режиссер Билоус отреагировал на уголовное дело против него

17:11 Рыбаков предупредили о новых ограничениях — правила с 15 февраля

17:05 Обновленные цены на топливо — где дешевле всего заправиться

17:03 Карпатам пришлось дать новичку гарантии безопасности в Украине

16:45 Газовый кризис продолжается — Тирасполь отказался от помощи ЕС

06:52 Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США

06:40 Как заработать на золоте и какие изделия принимают дороже всего

9 февраля 2025

14:15 Где дешевле — сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС

06:40 Обновленные тарифы на латунь — сколько дают за лом в феврале

8 февраля 2025

14:20 Война за ресурсы — где самые дорогие полезные ископаемые Украины

06:40 Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

7 февраля 2025

06:52 Зумер два метра ростом — чем живет младший сын Трампа

06:42 Налоги в Европе — где выгоднее жить и вести бизнес

06:40 Новые цены на медь — стоимость цветных металлов в феврале

06:30 Цены на пшеницу снова растут — новая стоимость зерна в феврале

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:02 На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

06:03 Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт

29 января 2025

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

14:30 Тысяча Зеленского — кого из украинцев заставят вернуть выплату

29 января 2025

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

27 января 2025

21:22 Ляшко спустя три года появился на публике и упрекнул украинцев

8 февраля 2025

06:12 Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

1 февраля 2025

12:11 Любимый "девчачий" салат — попробуйте приготовить, очень вкусно

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами