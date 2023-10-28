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Ексчоловік Ані Лорак показав фото їхньої спільної доньки з бабусею

28 жовтня 2023 14:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексчоловік Ані Лорак показав фото їхньої спільної доньки з бабусею
Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією. Скриншот: Instagram/muratnalca
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На тлі чуток про проблеми в новоспеченому шлюбі ексчоловіка власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк), турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу з візажисткою Лілією Реус, чоловік продовжує активно вести соцмережі. В них він показав єдину доньку, 12-річну Софію. 

Відповідні фото та відео з'явились в соцмережах Мурата. 

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Донька Ані Лорак в Туреччині

Дівчина прилетіла на батьківщину батька. Вона багато разів була в цій країні, де далекого 2005 року познайомились її батьки. Зараз Софія живе з матір’ю в елітному заміському комплексі під Москвою. Дівчина не приїхала на весілля Мурата з візажисткою Лілією Реус у Києві, яке було в червні цього року. 

Втім, пізніше вони зустрілися за кордоном. Ось і зараз донька Мурата, який не коментує ані свій шлюб з колаборанткою Лорак, ані проблеми з Реус, прилетіла до Туреччини. 

Донька Ані Лорак
Мурат з єдиною донькою в Туреччині. Скриншот: Instagram/muratnalca

Також Мурат показав фото зі своєю мамою, яку не так часто можна побачити у соцмережах бізнесмена. Налчаджиоглу опублікував і знімок Софії з бабусею. 

Донька та ексчоловік Ані Лорак з бабусею та мамою відповідно. Скриншоти: Instagram/muratnalca

Що найцікавіше, лише добу тому колишній чоловік заявив — він бере паузу у соціальних мережах. Все через проблеми у шлюбі з Лілією Реус, з якою він разом три роки. Парочка відписалась одне від одного, а візажистка видалила всі фото з чоловіком. Втім, брати інтернет-детокс Мурат все ж таки передумав, ймовірно, через приїзд єдиної доньки. 

Весілля Мурата
Весілля Мурата Налчаджиоглу та візажистки Лілії Реус. Фото: Instagram/muratnalca

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів. Також ми розповідали, що EL Кравчук шокований поведінкою Лорак та Таїсії Повалій в Росії.

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