Ексчоловік Ані Лорак показав фото їхньої спільної доньки з бабусею

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією. Скриншот: Instagram/muratnalca

На тлі чуток про проблеми в новоспеченому шлюбі ексчоловіка власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк), турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу з візажисткою Лілією Реус, чоловік продовжує активно вести соцмережі. В них він показав єдину доньку, 12-річну Софію.

Відповідні фото та відео з'явились в соцмережах Мурата.

Читайте також:

Донька Ані Лорак в Туреччині

Дівчина прилетіла на батьківщину батька. Вона багато разів була в цій країні, де далекого 2005 року познайомились її батьки. Зараз Софія живе з матір’ю в елітному заміському комплексі під Москвою. Дівчина не приїхала на весілля Мурата з візажисткою Лілією Реус у Києві, яке було в червні цього року.

Втім, пізніше вони зустрілися за кордоном. Ось і зараз донька Мурата, який не коментує ані свій шлюб з колаборанткою Лорак, ані проблеми з Реус, прилетіла до Туреччини.

Мурат з єдиною донькою в Туреччині. Скриншот: Instagram/muratnalca

Також Мурат показав фото зі своєю мамою, яку не так часто можна побачити у соцмережах бізнесмена. Налчаджиоглу опублікував і знімок Софії з бабусею.

Донька та ексчоловік Ані Лорак з бабусею та мамою відповідно. Скриншоти: Instagram/muratnalca

Що найцікавіше, лише добу тому колишній чоловік заявив — він бере паузу у соціальних мережах. Все через проблеми у шлюбі з Лілією Реус, з якою він разом три роки. Парочка відписалась одне від одного, а візажистка видалила всі фото з чоловіком. Втім, брати інтернет-детокс Мурат все ж таки передумав, ймовірно, через приїзд єдиної доньки.

Весілля Мурата Налчаджиоглу та візажистки Лілії Реус. Фото: Instagram/muratnalca

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів. Також ми розповідали, що EL Кравчук шокований поведінкою Лорак та Таїсії Повалій в Росії.