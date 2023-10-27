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Ексчоловік Ані Лорак вперше відреагував на чутки про розлучення з молодою дружиною

27 жовтня 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексчоловік Ані Лорак вперше відреагував на чутки про розлучення з молодою дружиною
Мурат Налчаджиоглу з Лілією. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про проблеми у шлюбі. Бізнесмен ані спростував, ані підтвердив розлучення з дружиною Лілією.

Налчаджиоглу у соціальній мережі закликав поважати його особисті кордони.

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Вже кілька тижнів ширяться чутки, що турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розійшовся з візажисткою Лілією через чотири місяці після весілля. Чоловік зробив пост, у якому зазначив, що ніколи не обговорював своє особисте життя і не збирається цього робити.

 

Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про проблеми в родині. Фото: instagram.com/muratnalca/
Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про проблеми в родині. Фото: instagram.com/muratnalca/

"Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити запитань стосовно особистого життя. Я ніколи не обговорював і не маю наміру обговорювати своє особисте життя! Я завжди обирав мовчання і зараз обираю мовчати. Я не людина шоубізнесу чи соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою родину", — звернувся до шанувальників Налчаджиоглу.

Чутки про розрив подружжя з'явилися після того, як дружина Мурата Налчаджиоглу видалила усі спільні фото з ним, враховуючи кадри з їхнього весілля. Пара одружилася на початку червня цього року у Конча-Заспі. Лілія навіть відписалася від Мурата у соцмережах. У шапці профілю Налчаджиоглу в Instagram прибрав інформацію про те, що він чоловік Лілії.

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