Бывший муж Ани Лорак показал фото их общей дочери с бабушкой

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией. Скриншот: Instagram/muratnalca

На фоне слухов о проблемах в новоиспеченном браке экс-мужа обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак (Каролина Куек), турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с визажисткой Лилией Реус, мужчина продолжает активно вести соцсети. В них он показал единственную дочь, 12-летнюю Софию.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях Мурата.

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Девушка прилетела на родину отца. Она много раз была в этой стране, где в 2005 году познакомились ее родители. Сейчас София живет с матерью в элитном загородном комплексе под Москвой. Девушка не приехала на свадьбу Мурата с визажисткой Лилией Реус в Киеве, которая была в июне этого года.

Впрочем, позже они встретились за границей. Вот и сейчас дочь Мурата, который не комментирует ни свой брак с коллаборанткой Лорак, ни проблемы с Реус, прилетела в Турцию.

Мурат с единственной дочерью в Турции. Скриншот: Instagram/muratnalca

Также Мурат показал фото со своей мамой, которую не так часто можно увидеть в соцсетях бизнесмена. Налчаджиоглу опубликовал и снимок Софии с бабушкой.

Дочь и экс-муж Ани Лорак с бабушкой и мамой соответственно. Скриншоты: Instagram/muratnalca

Что самое интересное, лишь сутки назад бывший мужчина заявил — он берет паузу в социальных сетях. Все из-за проблем в браке с Лилией Реус, с которой он вместе три года. Парочка отписалась друг от друга, а визажистка удалила все фото с мужем. Впрочем, брать ынтернет-детокс Мурат все же передумал, вероятно, из-за приезда единственной дочери.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу и визажистки Лилии Реус. Фото: Instagram/muratnalca

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