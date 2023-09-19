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Ані Лорак виправдали в Росії: путіністи почали вибачатися перед нею

19 вересня 2023 06:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ані Лорак виправдали в Росії: путіністи почали вибачатися перед нею
Співачка Ані Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після повернення власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак,  на російський федеральний телеканал "НТВ" (там стартував новий сезон вокального шоу "Ти супер!"), артистку почали цькувати в країні-терористі. Деякі активісти, серед яких був і Віталій Бородін, закликали прибрати Кароліну Куєк (справжнє ім’я співачки) з телебачення і скасувати всі концерти.

Втім, вже зараз у своєму Telegram-каналі путініст змінив свою думку. 

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Подробиці 

Глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) країни-терориста, Віталій Бородін, заявив, що закінчилась перевірка щодо Ані Лорак. Він та його пропутінська компанія отримали відповідь на свої запити від відповідних органів. 

"Ми більше не проситимемо перевіряти її, оскільки всі питання, які нас хвилювали, вони зняті. Кароліна Куєк чиста перед законом, тому пропоную Лорак більше не мучити гучними заголовками у ЗМІ. Вона просто стала жертвою політичного режиму України, який спеціально створив їй образ нібито зрадниці Росії, але за фактом виходить перевірка, до неї питань немає… Сподіваюся, Лорак справді душею з Росією і точно не в політиці. Ну, а те, що пишуть, я думаю, що багато про кого можна писати, але потрібні підтвердження. Надалі ми теж будемо уважними до вкидів", — заспівав пропагандист.

До цього Бородін обіцяв назвати ім’я таємного покровителя Ані Лорак в Росії. Втім, замість цього написав цей пост з вибаченнями. 

Путініст Віталій Бородін. Фото: Google

Що вимагав

Бородін написав заяву до генпрокуратури РФ з проханням скасувати концерт Ані Лорак через ймовірне фінансування ЗСУ. Виступ запланований на день народження Кароліни, 27 вересня у Москві. Там співачка планує відзначити своє 45-річчя в компанії пропагандистів. Бородін зазначав, що Ані Лорак є українкою, а гроші з концертів у Росії вона може відправляти на Батьківщину.

Масла у вогонь підливали й наші співгромадяни. Вони жартома дякували Куєк за фінансування ЗСУ, особливо за дрони, які нібито знаходили на території країни-терориста. На деяких була згадка фонду "Помсти Ані Лорак".

Нібито збитий дрон під Москвою, який спонсорувала Ані Лорак. Фото: Google  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак розповіла про любов росіян, та чи надає військову допомогу. Також ми розповідали, що слід Ані Лорак знайшли в окупованій Євпаторії.

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