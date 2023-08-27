Ексчоловік Софії Вергари зробив вражаюче татуювання після їхнього розлучення

Актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Актор Джо Манганьєлло зробив нове татуювання на передпліччі після розлучення з актрисою Софією Вергарою. Пара шокувала новиною про своє розставання минулого місяця.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Актор вразив новим малюнком на тілі

Нове тату 46-річний актор засвітив в Instagram. Татуювання показав Рубен Малаян, каліграф, який розробив шрифт татуювання, яке є даниною вірменській спадщині Манганьєлло.

Актор Джо Манганьєлло

"Моя остання робота, поки що найбільша за масштабом. Հրեշտակ (Ангел) для @joemanganiello, який, я впевнений, буде носити його з гордістю!", — написав Малаян у своєму дописі.

На фотографії Манганьєлло демонструє передпліччя.

Манганьєлло вірменин по лінії своєї матері Сьюзан. Прабабуся актора по материнській лінії, Тервіз "Роуз" Даракджян, пережила геноцид вірмен. Протягом багатьох років Манганьєлло публічно говорив про те, як він пишається своїм вірменським походженням.

Трагічна історія

Під час епізоду "Знайди своє коріння" від 7 лютого 2023 року він дуже детально розповів про карколомну історію виживання про те, як його прабабуся втекла з Вірменії в 1915 році та стала свідком вбивства свого чоловіка (прадідуся Джо) і семи дітей.

"Турки увійшли до її дому в 1915 році під час Першої світової війни. Застрелили чоловіка, застрелили її. Вона лягла на землю, удавши, що вона мертва, в той час як пролунали сім інших пострілів, якими вбили її семеро дітей", — сказав Манганьєлло.

Він також поділився, що вона вижила, прикидаючись мертвою, і коли турки покинули дім, вона втекла разом із восьмою дитиною, яка була немовлям, і турки залишили помирати з голоду в ліжечку.

На жаль, восьма дитина потонула, коли прабабуся Манганьелло перепливла Євфрат.

Зіркове розлучення

Нове татуювання Манганьєлло з'явилося майже через місяць після того, як вони з 51-річною Софією Вергарою розлучилися після семи років шлюбу.

"Ми прийняли важке рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя в цей час, коли ми переходимо на цей новий етап нашого життя", — йдеться у спільній заяві подружжя.

Пара почала зустрічатися в 2014 році і заручилася напередодні Різдва того ж року.

Вони одружилися 21 листопада 2015 року на церемонії, яка відбулася в Палм-Біч, штат Флорида. У пари не було спільних дітей. Цей шлюб був другим для Вергари, оскільки раніше вона була одружена зі своїм шкільним коханим Джо Гонсалесом з 1991 по 1993 рік.

Суддя "Америка має талант" і Гонсалес мають одного спільного сина Маноло, який наступного місяця відсвяткує свій 32-й день народження.

Тим часом Манганьєлло ніколи не був одружений і не мав дітей від попередніх стосунків до шлюбу з Вергарою.

Нагадаємо, папараці вперше побачили чоловіка Софії Вергари після гучної заяви про розлучення.

Раніше ми писали про подробиці шлюбної угоди Софії Вергари та Джо Манганьєлло.