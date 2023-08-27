Экс-муж Софии Вергары сделал впечатляющую татуировку после их развода

Актеры София Вергара и Джо Манганьеллло. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Актер Джо Манганьелло сделал новую татуировку на предплечье после развода с актрисой Софией Вергарой. Пара шокировала новостью о своем расставании в прошлом месяце.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новую тату 46-летний актер засветил в Instagram. Татуировку показал Рубен Малаян, каллиграф, разработавший шрифт татуировки, которая является данью армянскому наследию Манганьелло.

Актер Джо Манганьелло

"Моя последняя работа, пока самая большая по масштабу. Հրեշտակ (Ангел) для @joemanganiello, который, я уверен, будет носить его с гордостью!", — написал Малаян в своем посте.

На фотографии Манганьело демонстрирует предплечье.

Манганьелло армянин по линии своей матери Сьюзан. Прабабушка актера по материнской линии, Тервиз "Роуз" Даракджян, пережила геноцид армян. В течение многих лет Манганьелло публично говорил о том, как он гордится своим армянским происхождением.

Трагическая история

Во время эпизода "Найди свои корни" от 7 февраля 2023 года он очень подробно рассказал о поразительной истории выживания о том, как его прабабушка сбежала из Армении в 1915 году и стала свидетелем убийства своего мужа (прадедушки Джо) и семи детей.

"Турки вошли в ее дом в 1915 году во время Первой мировой войны. Застрелили мужа, застрелили ее. Она легла на землю, притворившись, что она мертва, в то время как прозвучали семь других выстрелов, которыми убили ее семерых детей", — сказал Манганьелло.

Он также поделился, что она выжила, притворяясь мертвой, и когда турки покинули дом, она убежала вместе с восьмым ребенком, который был младенцем, и турки оставили умирать с голоду в кроватке.

К сожалению, восьмой ребенок утонул, когда прабабушка Манганьелло переплыла Евфрат.

Звездный развод

Новая татуировка Манганьелло появилась спустя почти месяц после того, как они с 51-летней Софией Вергарой расстались после семи лет брака.

"Мы приняли тяжелое решение расстаться. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в это время, когда мы переходим на этот новый этап нашей жизни", — говорится в совместном заявлении супругов.

Пара начала встречаться в 2014 году и обручилась в канун Рождества того же года.

Они поженились 21 ноября 2015 года на церемонии, состоявшейся в Палм-Бич, штат Флорида. У пары не было общих детей. Этот брак был вторым для Вергары, поскольку раньше она была замужем за своим школьным любимым Джо Гонсалесом с 1991 по 1993 год.

Судья "Америка имеет талант" и Гонсалес имеют одного общего сына Маноло, который в следующем месяце отпразднует свой 32-й день рождения.

Между тем Манганьелло никогда не был женат и не имел детей от предыдущих отношений до брака с Вергарой.

Напомним, папарацци впервые увидели мужа Софии Вергары после громкого заявления о разводе.

Ранее мы писали о подробностях брачного договора Софии Вергары и Джо Манганьелло.