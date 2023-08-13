Папараці вперше побачили чоловіка Софії Вергари після гучної заяви про розлучення

Американські актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло. Фото: Google

Наприкінці минулого місяця на розлучення подала одна з найбагатших та титулованих телеакторок США Софія Вергара. 51-річна зірка пішла від 46-річного секс-символа кінематографа Джо Манганьєлло. Папараці вперше за ці тижні вдалося сфотографувати його.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Актора сфотографували в Лос-Анджелесі, коли він бігав по дорученнях після спортивного тренування. В руках була його улюблена собачка Баблз, про яку в одному з інтерв’ю згадала Софія. Тоді вона жартома повідомила, що Джо любить її більше всіх на світі.

Актор Джо Манганьєлло. Фото: People

Після розриву Манганьєлло більше не носив обручку. Публічна поява Джо відбулась через майже місяць після того, як актори заявили про розлучення. В коментарі місцевим таблоїдам вони зазначили, що це було важке рішення.

Вперше чутки про проблеми в зірковій родині з'явилися після того, як Джо доволі таки прохолодно привітав дружину з днем народження, яка та відсвяткувала 10 липня. Актор просто написав в Instagram "З днем народження, Софіє" і додав архівне фото жахливої якості. Багато хто з підписників зіркової пари тоді помітили, що Манганьєлло вітав свого песика куди емоційніше, ніж красуню дружину.

Раніше ми писали про подробиці шлюбної угоди Софії Вергари та Джо Манганьєлло. Також ми розповідали, що блогерка Таня Самбурська оголосила про розлучення.