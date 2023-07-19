Стали відомі подробиці шлюбної угоди Софії Вергари та Джо Манганьєлло

Актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Нещодавно стало відомо, актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються. Виявляється, ще до весілля пара підписала шлюбну угоду.

Про це пише Daily Mail.

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Юристи переконані, пара розійдеться з миром. Перед весіллям, у 2015 році, Софія Вергара та Джо Манганьєлло підписали шлюбну угоду на 100 мільйонів доларів, щоб захистити свої багатомільйонні статки. 50-річна акторка "Американської сімейки" має колосальний статок у 180 мільйонів доларів, тоді як 46-річний зірка "Супер Майка" володіє 40 мільйонами доларів.

Софія та її чоловік тримали свої фінанси окремо. Раніше вона також розповіла, що Джо швидко підписав шлюбну угоду.

"Він сказав: "Роби все, що хочеш". Я підпишу все", — сказала Говарду Стерну в 2015 році Вергара.

Вергара, яка народилася в Колумбії, починала як модель. Вона знялась у рекламі Pepsi у 17 річному віці, та успіх їй приніс проект ABC "Американська сімейка". Forbes повідомляв, що вона заробляла "500 000 доларів за епізод". У кожному сезоні у середньому 22 епізоди.

У 2020 році Forbes назвав її "найбільш високооплачуваною телеакторкою" після того, як вона заробила 43 мільйони доларів.

За кілька років до завершення "Американської сім’ї" Софія почала переговори з NBC, щоб стати суддею "Америка має талант". З зарплатою в 10 мільйонів доларів за сезон — 70 000 доларів.

У 2019 році Софія увійшла у світ моди, коли було оголошено, що вона співпрацює з Walmart у створенні доступної лінії жіночого одягу з урахуванням розміру. Вона також співпрацює з Фостером Грантом над власною колекцією окулярів для читання та сонцезахисних окулярів. У червні цього року Софія запустила власний косметичний бренд, який наразі пропонує лінійку "багатокорисних рішень для догляду за сонцем".

Незважаючи на понад 30 мільйонів підписників в Instagram, Софія, здається, уникає спонсорованих публікацій і натомість використовує свій величезний охоплення для реклами власних продуктів.

Нагадаємо, співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Раніше публікація про весілля Наді та Міші для багатьох їхніх колег стала несподіванкою.