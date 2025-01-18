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Ексчоловік Трінчер, який виїхав за кордон, пожалівся на поляків

18 січня 2025 16:01
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Олександр Волошин пожалівся на переліт до Варшави
Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Блогер-мільйонник Олександр Волошин, який влітку минулого року виїхав з України, відпочивав з родиною в Об’єднаних Арабських Еміратах. Втім, повертаючись до Європи, колишній чоловік співачки Анни Трінчер, за його словами, опинився в неприємній ситуації. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Волошина.

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Одіозний блогер назвав переліт з ОАЕ до столиці Польщі, Варшави, найгіршим у своєму житті. У Волошина були місця у "хвості" лайнера. Ексчоловік Трінчер пожалівся, що багато хто з пасажирів ходили в туалет повз нього та наступали йому на ноги. 

Через це блогер не міг виспатися. Окрему увагу Волошин закцентував на громадянах ЄС. 

"Повний літак поляків, які чомусь всі одне одного знають. І коли йшли по моїх ногах, ще обов’язково перекидувались один з одним дуже гучними та емоційними спічами (репліками. — Ред.)", — пожалівся Волошин. 

На цьому пригоди блогера, який зі скандалом виїхав за кордон, не закінчились. Ані йому, ані членам його родини не прилетіли валізи. За словами Волошина, який у своєму житті має чимало перельотів, зокрема трансконтинентальних, такий досвід в нього вперше. 

Олександр Волошин переліт
Олександр Волошин запам'ятав один з авіаперельотів. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що Волошин пригрозив блогерці Раміні Есхакзай компроматом та звинуватив у брехні. Також ми розповідали, що напівроздягнена Трінчер розгромила за кордоном готельний номер.

авіарейси аеропорти блогери Олександр Волошин українські зірки

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19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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