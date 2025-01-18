Олександр Волошин пожалівся на переліт до Варшави

Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер-мільйонник Олександр Волошин, який влітку минулого року виїхав з України, відпочивав з родиною в Об’єднаних Арабських Еміратах. Втім, повертаючись до Європи, колишній чоловік співачки Анни Трінчер, за його словами, опинився в неприємній ситуації.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Волошина.

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Неприємний переліт Олександра Волошина

Одіозний блогер назвав переліт з ОАЕ до столиці Польщі, Варшави, найгіршим у своєму житті. У Волошина були місця у "хвості" лайнера. Ексчоловік Трінчер пожалівся, що багато хто з пасажирів ходили в туалет повз нього та наступали йому на ноги.

Через це блогер не міг виспатися. Окрему увагу Волошин закцентував на громадянах ЄС.

"Повний літак поляків, які чомусь всі одне одного знають. І коли йшли по моїх ногах, ще обов’язково перекидувались один з одним дуже гучними та емоційними спічами (репліками. — Ред.)", — пожалівся Волошин.

На цьому пригоди блогера, який зі скандалом виїхав за кордон, не закінчились. Ані йому, ані членам його родини не прилетіли валізи. За словами Волошина, який у своєму житті має чимало перельотів, зокрема трансконтинентальних, такий досвід в нього вперше.

Олександр Волошин запам'ятав один з авіаперельотів. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що Волошин пригрозив блогерці Раміні Есхакзай компроматом та звинуватив у брехні. Також ми розповідали, що напівроздягнена Трінчер розгромила за кордоном готельний номер.