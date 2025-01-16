Анна Трінчер травмувалась на Балі та показала наслідки — відео

Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер відпочиває з подругами на індонезійському острові Балі. Втім, саме там молода артистка опинилась в неприємній ситуації, після якої на її тілі залишились синці.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Анни Трінчер.

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За словами співачки, вона знімала рекламу улюбленого скрабу для тіла. В один з моментів, треба було переставити величезне дзеркало. Трінчер не втрималась та впала на нього. Дзеркало розлетілось на уламки.

Після цього співачку тривалий час трусило. Вона не могла піднятися з ліжка. Трінчер показала на камеру, як нервово тремтять її пальці на руці.

Анна Трінчер розбила дзеркало. Скриншоти: Instagram/annatrincher_official

Співачка змусила хвилюватися й свою подругу Валерію. Вона почула гучний звук розбитого дзеркала. Але Трінчер спочатку не кричала та не видавала звуків. Через це подруга подумала, що знаменитість померла. Втім, за її словами, згодом зрозуміла, що це не так. Українки не приховували своїх сліз на камеру.

Як відреагував менеджмент готелю на пошкоджене дзеркало, Трінчер своїм підписникам не розповіла.

Подруга Анни Трінчер, Валерія. Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показалась в спідній білизні на відпочинку в Куршевелі. Також ми розповідали, що Трінчер зізналась у багаторічній боротьбі з харчовими розладами.