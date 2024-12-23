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Экс-муж предательницы Седоковой взял у нее деньги перед смертью

23 декабря 2024 07:02
Евгений Берестюк - Редактор
Молодой бывший муж Анны Седоковой занял у нее деньги перед смертью
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото: росСМИ
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне, в ночь на 17 декабря, в Москве покончил с собой третий муж российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма. С ним бывшая участница группы "ВИА Гра" развелась 9 декабря. Оказалось, что незадолго до самоубийства 32-летний спортсмен занял у одиозной артистки деньги.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Бывший муж Седоковой занял у нее деньги

Янис Тимма долгое время не выплачивал алименты шестилетнему сыну Кристиану от первого брака. Жена Сана не особо комментировала эту тему. Впрочем, известно, что из-за проблем с законодательством имущество баскетболиста в Риге было выставлено на аукцион.

Перед тем как окончательно развод был оформлен, Тимма взял у Седоковой в долг один миллион рублей (406 тысяч грн), чтобы разобраться с задолженностью и выплатой алиментов.

Седокова Тимма
В браке Седоковой и Тиммы было немало проблем. Фото: росСМИ

Менеджмент певицы, которая после начала полномасштабной войны молчит и продолжает строить карьеру в РФ, не прокомментировал информацию о долге Тиммы. 42-летняя уроженка Киева остается в больнице, куда она попала после того, как узнала о самоубийстве экс-мужа в ее день рождения.

До этого он неоднократно угрожал покончить с собой, если Седокова не вернется к нему. Они начали встречаться в 2019 году. Свадьбу отыграли в 2020-м. Общих детей у пары не было.

Напомним, ранее мы писали, что предательница, певица Ани Лорак спровоцировала слухи о своей беременности. Также мы рассказывали, что лидеру группы "Пошлая Молли" запретили въезд в ЕС на 10 лет.

смерть Анна Седокова долги певица российские звезды

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