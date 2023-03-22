Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
Бывшего мужа актрисы Ольги Сумской, 72-летнего Народного артиста Украины Евгения Паперника прооперировали. Ему понадобилась операция по замене суставов.
Об этом Сумская сообщила в своем Facebook.
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По словам Сумской, в проведении операции Паперному помог мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы сердечно благодарим нашего мэра, киевского городского голову Виталия Кличко и КГГА за содействие и помощь для народного артиста Украины Евгения Паперного по программе "Здоровье киевлян"! Мы желаем Евгению Васильевичу, нашему неизменному руководителю театральной антрепризы, скорейшего выздоровления после проведенной операции", — написала актриса.
По словам Сумской, жизнь актера зависит от его вовлеченности, профессионального ритма и эмоций. А для этого необходимо здоровье, потому что актер должен быть на сцене.
Ольга и Евгений Васильевич поженились в 1987-м, но уже через четыре года их брак распался. В нем родилась актриса Антонина Паперная, которая уже долгое время живет с мужем и детьми в москве.
Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская почтила память матери, заслуженной артистки Украины Анны Опанасенко-Сумской, скончавшейся в начале войны. Также мы рассказывали, что Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии.