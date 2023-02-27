Ольга Сумська вшанувала пам'ять матері, яка померла на початку війни

Заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська з донькою, акторкою Ольгою Сумською

На третій день війни, 27 лютого 2022 року, пішла з життя заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська. В роковини смерті її пам’ять вшановують шанувальники, колеги та члени зіркової родини.

Публікацію у своєму Instagram зробила акторка Ольга Сумська.

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"Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе? Рідненька… Хоча б словечко почути, обійняти… В пам’яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя", — написала Сумська.

Матір акторок Ольги та Наталії Сумських померла о четвертій ранку. Ввечері 26 лютого Ольга ще телефонувала мамі. Тоді вона сказала, що Київ бомблять, Ганна Іванівна не могла в це повірити. Акторка поділилася, що її матір була дуже сильною людиною, ніколи не плакала, але тоді заплакала. Вперше за багато років.

Ховали Ганну Іванівну під звуки сирен. Саме того дня росіяни запустили балістичну ракету в столичну телевежу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в колишньої нареченої Володимира Кличка, голлівудської акторки Гейден Панеттьєр, помер молодший брат. Також ми розповідали, що на 51-му році життя помер один із засновників та фронтмен українського рок-гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський.