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Ексдружина Джеджули прокоментувала рішення суду про наклеп

30 травня 2023 14:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексдружина Джеджули прокоментувала рішення суду про наклеп
Юлія Леус. Фото: instagram.com/yla__yla/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексдружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус обурена його поведінкою. Жінка не вважає себе винною у справі про наклеп.

Про це блогерка розповіла у сторіз свого Instagram.

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Вчорашній день видався виснажливим для українців, та ще більш стресовим він, за словами Юлії Леус, через те, що її колишній чоловік, ведучий Андрій Джеджула, повідомив, що вона винна йому компенсувати моральну шкоду. Ця новина застала блогерку під час ракетної атаки на Київ.

"Мені надсилають повідомлення, що батько дитини суди якісь виставляє, хоча з ним ніхто не судився, він сам з собою судився, — коментує Юлія Леус, — я знаю, що він купує ботів, які коментують те що їм кажуть. Нормальна людина ніколи не буде писати коментарі чоловіку, виправдовувати його, коли він рік не цікавився дитиною, але тут різко вирішив стати татусем. Ніколи нічим не допомагав і йому кажуть: "яка мама погана". Або це заздрість або такі ж хворі на голову. Бо нормальна людина ніколи не підтримує нечесть. Підтримувати його, це як підтримувати орків".

Таж Юлія Леус додала скріншоти повідомлень, які їй шлють фоловери.

Скріншот instagram.com/yla__yla/
Скріншот instagram.com/yla__yla/
Скріншот instagram.com/yla__yla/

"Взагалі дуже круто відстоювати свою честь і гідність, коли твою дочку одягають, розвивають, лікують, водять в басейн і возять на відпочинок, і папка не париться на про що, крім честі".

"Мати сама виховує твою дитину, якій нормальний батько потрібен, але, на жаль, він не є таким, ще 1 гривню відсудив собі", — коментують фоловери блогерки.

Нагадаємо, шоумен Андрій Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував мати доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

Раніше Санта Дімопулос показала дорослого сина від Андрія Джеджули. Зірка народила хлопця у 2008 році, але за кілька років розійшлася з його зірковим батьком. 

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