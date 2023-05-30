Экс-жена Джеджулы прокомментировала решение суда о клевете

Юлия Леус. Фото: instagram.com/yla__yla/

Экс-жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус возмущена его поведением. Женщина не считает себя виновной в деле о клевете.

Об этом блогер рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Вчерашний день выдался утомительным для украинцев, и еще более стрессовым он стал, по словам Юлии Леус, из-за того, что ее бывший муж, ведущий Андрей Джеджула, сообщил, что она должна ему компенсировать моральный ущерб. Эта новость застала блогера во время ракетной атаки на Киев.

"Мне присылают сообщение, что отец ребенка суды какие-то выставляет, хотя с ним никто не судился, он сам с собой судился, — комментирует Юлия Леус , — я знаю, что он покупает ботов, которые комментируют то, что им говорят. Нормальный человек никогда не будет писать комментарии мужчине, оправдывать его, когда он год не интересовался ребенком, но тут резко решил стать папой. Никогда ничем не помогал и ему говорят: "какая мама плохая". Или это зависть или такие же больные на голову. Ибо нормальный человек никогда не поддерживает нечесть. Поддерживать его, это как поддерживать орков".

Юлия Леус добавила скриншоты сообщений, которые ей шлют фоловеры.

Скриншот instagram.com/yla__yla/

Скриншот instagram.com/yla__yla/

"Вообще очень круто отстаивать свою честь и достоинство, когда твою дочь одевают, развивают, лечат, водят в бассейн и возят на отдых, и папка не парится ни о чем, кроме чести".

"Мать сама воспитывает твоего ребенка, которому нормальный отец нужен, но, к сожалению, он не является таким, еще 1 гривну отсудил себе", — комментируют фоловеры блогера.

Напомним, шоумен Андрей Джеджула выиграл суд против экс-жены Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.

Ранее Санта Димопулос показала взрослого сына от Андрея Джеджулы. Звезда родила мальчика в 2008 году, но через несколько лет разошлась с его звездным отцом.