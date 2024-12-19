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Ексдружина Кличка показала сина, який закінчив виш у Лондоні

19 грудня 2024 09:06
Марія Покровська - Редактор
Наталія Єгорова показала сина від Віталія Кличка на випускному у Лондоні — фото
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
Марія Покровська - Редактор

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, привітала їхнього старшого сина із особливою подією. Хлопець завершив навчання в одному з престижних вишів Лондона.

Світлинами з урочистої події Єгорова поділилася в Instagram.

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Зіркова мама спеціально приїхала до Лондона, аби розділити із сином важливу мить. 24-річний син співачки та політика Єгор-Даніель закінчив навчання у Лондонській школі економіки та політичних наук.

У своєму блогу Наталія опублікувала щасливі фото, на яких позує поруч із сином у мантії випускника. 

Наталія Єгорова зі старшим сином
Наталія Єгорова зі старшим сином. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Знаменитість зізналася, що дуже пишається сином за його досягнення.

"Неймовірно горда мама. Вітаю з успішним закінчененням, моя любове. Найголовніше для мене — щоб ти був щасливий, який би шлях не обрав", — звернулася до сина Єгорова.

Ексдружина Кличка з їхнім сином
Ексдружина Кличка з їхнім сином. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Також колишня дружина Кличка поділилася планами на різдвяні свята та пораділа тому, що незабаром усі їхні троє дітей приїдуть до неї в гості.

"Забираю одного з моїх трьох дітей на різдвяні канікули. Ще двоє приїдуть найближчими днями! Я дуже щаслива, що скоро вони всі будуть під одним дахом", — поділилася Наталія.

Наталія Єгорова з 24-річним сином
Наталія Єгорова з 24-річним сином. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, Наталія Єгорова та Віталій Кличко мають трьох спільних дітей — синів Єгора-Даніеля та Максима-Олександра, а також доньку Єлизавету-Вікторію.

Раніше Аліна Гросу на рідкісних фото показала свою маму-красуню.

Також Гейлі Бібер показала ніжний поцілунок зі своїм чоловіком Джастіном Бібером.

Віталій Кличко діти Лондон українські зірки випускний

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