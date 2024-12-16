Наталія Єгорова на рідкісних кадрах показала сина від Віталія Кличка — фото

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, показалася з їхнім дорослим сином. Родина провела час разом у Лондоні.

Кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Зіркова матуся приїхала до столиці Великої Британії спеціально заради того, аби провести час із сином. Наталія показала, як разом із юнаком, який значно вищий за свою маму, прогулялися містом та насолодилися різдвяною атмосферою.

Наталія Єгорова зі своїм сином. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Щаслива!" — коротко підписала кадри Наталія.

І хоча Наталія не стала зазначати, з ким з двох синів провела час, на відео шанувальники впізнали 24-річного Єгора-Даніеля, який саме мешкає у Лондоні.

Наталія Єгорова з сином від Віталія Кличка. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, що у шлюбі з Віталієм Кличком модель народила трьох дітей — синів Єгора-Даніеля та Максима, а також доньку Єлизавету-Вікторію. Наразі молодший 18-річний син та 21-річна донька колишнього подружжя також мешкають за кордоном.

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