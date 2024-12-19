Наталья Егорова показала сына от Виталия Кличко на выпускном в Лондоне — фото

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова, поздравила их старшего сына с особым событием. Парень завершил обучение в одном из престижных вузов Лондона.

Фотографиями из торжественного события Еговорова поделилась в Instagram.

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Звездная мама специально приехала в Лондон, чтобы разделить с сыном важный момент. 24-летний сын певицы и политика Егор-Даниэль закончил обучение в Лондонской школе экономики и политических наук.

В своем блоге Наталья опубликовала счастливые фото, на которых позирует рядом с сыном в мантии выпускника.

Наталья Егорова со старшим сыном. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Знаменитость призналась, что очень гордится сыном за его достижение.

"Невероятно гордая мама. Поздравляю с успешным окончанием, моя любовь. Самое главное для меня — чтобы ты был счастлив, какой бы путь не выбрал", — обратилась к сыну Егорова.

Экс-жена Кличко с их сыном. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Также бывшая супруга Кличко поделилась планами на рождественские праздники и порадовалась тому, что вскоре все их трое детей приедут к ней в гости.

"Забираю одного из моих троих детей на рождественские каникулы. Еще двое приедут в ближайшие дни! Я очень счастлива, что скоро они все будут под одной крышей", — поделилась Наталья.

Наталья Егорова с 24-летним сыном. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, Наталья Егорова и Виталий Кличко имеют троих общих детей — сыновей Егора-Даниэля и Максима-Александра, а также дочь Елизавета-Викторию.

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