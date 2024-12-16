Наталья Егорова на редких кадрах показала сына от Виталия Кличко — фото

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова, показалась с их взрослым сыном. Семья провела время вместе в Лондоне.

Кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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Звездная мамочка приехала в столицу Великобритании специально ради того, чтобы провести время с сыном. Наталья показала, как вместе с юношей, который значительно выше своей матери, прогулялись по городу и насладились рождественской атмосферой.

Наталья Егорова со своим сыном. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Счастлива!" — коротко подписала кадры Наталья.

И хотя Наталья не стала отмечать, с кем из двух сыновей провела время, на видео поклонники узнали 24-летнего Егора-Даниэля, который проживает в Лондоне.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, что в браке с Виталием Кличко модель родила троих детей — сыновей Егора-Даниэля и Максима, а также дочь Елизавету-Викторию. Младший 18-летний сын и 21-летняя дочь бывших супругов также проживают за границей.

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