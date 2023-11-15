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Ексдружина Кличка продемонструвала струнку фігуру у леопардовому бікіні

15 листопада 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексдружина Кличка продемонструвала струнку фігуру у леопардовому бікіні
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відпочиває в екзотичному куточку. Жінка зробила кілька кадрів на тлі моря та пальм.

Фото опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На пляжних світлинах Єгорова позує у леопардовому бікіні, демонструючи у всій красі струнку фігуру. Жінка часто ділиться з прихильниками фото та відео зі своїх спортивних тренувань. Також Наталія є давньою прихильницею йоги.

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Я думаю, що закоханість у життя — це ключ до вічної молодості", — якось поділилася думками Наталія.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко після 20 років шлюбу оголосили про своє розлучення у 2022 році.

Експодружжя має трьох дітей: Єгора-Деніеля, Максима та Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном. Раніше Наталія Єгорова показала дорослих синів. Жінка привітала молодшого Максима на його випускній церемонії.

Раніше ексдружина Віталія Кличка стала учасницею німецької адаптації "Танців з зірками".

Нагадаємо, ексдружина Кличка розповіла про супермету.

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