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Встигнути до ювілею: ексдружина Кличка розповіла про супер-мету

5 вересня 2023 15:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Встигнути до ювілею: ексдружина Кличка розповіла про супер-мету
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, поїхала відпочинок. Жінка зізналася, що має мету, досягнути якої має за 6 місяців.

Про це ексдружина мера Києва поділилася у Instagram.

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Пригоди Єгорової

Подорож, в яку вирушила Наталія, мала певний форс-мажор. Але жінка поставилася до нього філософськи.

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Доброго ранку. Після 30-годинної поїздки, пропущеного літака, вильоту з іншого міста, загубленого багажу, пошуків його і потім поїздки до іншого міста в той аеропорт за валізами, 5-годинного сну за два дні, я все ще жива. Боже мій, початок цієї поїздки навчив мене і показав, що все ще є дещо в мені, над чим треба працювати. Але більшість часу я залишалася спокійною і просто перебувала в ситуації, яку не магла змінити", — сказала вона.

Тож для Єгорової настав час змін.

"Це нова сторона мене і я відзначаю це. Спорт під час поїздок…поставила мету встигнути за 6 місяців (перед моїм днем народження) і досягти суперформи", — написала Наталія, якій через півроку виповниться 50 років.

 

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Нагадаємо, дружина Зінченка влаштувала казкову фотосесію старшій донечці.

Раніше екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем.

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