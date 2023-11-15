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Экс-супруга Кличко продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом бикини

15 ноября 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эксдружина Кличко продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом бикини
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, отдыхает в экзотическом уголке. Женщина сделала несколько кадров на фоне моря и пальм.

Фото опубликовала в своих социальных сетях.

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На пляжных фотографиях Егорова позирует в леопардовом бикини, демонстрируя во всей красе стройную фигуру. Женщина часто делится с поклонниками фото и видео со своих спортивных тренировок. Также Наталья является давней поклонницей йоги.

 

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

 

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Я думаю, что влюбленность в жизнь — это ключ к вечной молодости", — однажды поделилась мыслями Наталья.

Наталья Егорова и Владимир Кличко после 20 лет брака объявили о своем разводе в 2022 году. 

У супругов трое детей: Егор-Дениель, Максим и Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей. Ранее Наталья Егорова показала взрослых сыновей. Женщина поздравила младшего Максима с его выпускным.

Ранее экс-жена Виталия Кличко стала участницей немецкой адаптации "Танцев со звездами".

Напомним, Бывшая супруга Кличко рассказала о суперцелях.

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